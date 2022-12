Com redução de profissionais, salva-vidas triplicam jornada de trabalho no Rio Grande do Sul

Com a abertura da temporada 2023 e a lotação nas areias do Estado, cresce a preocupação com a segurança dos banhistas nas praias gaúchas. Para este verão, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) já informou que haverá uma redução de guarda-vidas à beira-mar. No entanto, este número não deve afetar o atendimento nas guaritas, garante a corporação. Alguns profissionais devem triplicar a jornada para assegurar o serviço e a cobertura dos usuários.

Para este Réveillon, a Operação RS Verão Total deve atuar principalmente no Litoral Norte, com 209 postos com guarda-vidas disponíveis. Já no Litoral Sul haverá outros 30 postos, além do atendimento em 18 balneários pelo Estado.

Dos 5.398 profissionais envolvidos na operação, cerca de 970 correspondem aos guarda-vidas. A quantidade, embora seja a mesma da temporada passada, mostra uma redução do número absoluto, de acordo com CBMRS. Segundo o coordenador da Operação Verão, tenente-coronel Isandré Antunes, anualmente ocorre uma redução de guarda-vidas da Brigada Militar. (BM). Somente nesta área, há pelo menos 57 profissionais a menos em comparação à temporada passada, que apresentava 217 pessoas. Dividida em três blocos, a equipe de guarda-vidas é formada por profissionais do CBMRS, da BM e pela contratação de guarda-vidas civis temporários, por meio de edital.

Na tentativa de completar a equipe neste ano, o número de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros aumentou de 388 para 396. Já das 440 vagas ofertadas para os temporários, apenas 383 candidatos compareceram as quatro fases do processo seletivo, dos quais 189 foram empregados no Litoral Norte e outros 57 no Litoral Sul. Além disso, restam 132 em fase de capacitação para atuação também no Litoral Norte gaúcho. No entanto, a contratação poderá ser realizada apenas a partir do dia 10 de janeiro.

A redução, no entanto, não significa falta de cobertura. "Para o Réveillon, estamos trabalhando em três turnos, assim como já fizemos no Natal. Triplicamos nosso trabalho para oferecer a proteção que divulgamos para à população", explica Antunes.

Em parceria com os municípios, foram preparados Postos de Salvamento, também conhecidos como guaritas, para a atuação dos guarda-vidas durante a Operação RS Verão Total. Até janeiro estarão ativadas 214 e ao longo da temporada, objetiva-se, alcançar a ativação de 272. Já em locais onde as guaritas não estão em condições de alocar um guarda-vida, as equipes volantes estarão disponíveis para atendimentos emergenciais na virada do ano e no restante do verão.

O CBMRS vai utilizar ainda 56 viaturas leves, nove pesadas e 12 motos-aquáticas, ampliando a cobertura de vigilância além do habitual serviço integrado com as aeronaves do Batalhão Aeroviário da Brigada Militar.