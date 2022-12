Hemocentro necessita de doações de sangue

Com baixo estoque de sangue, o Hemocentro do Rio Grande do Sul segue em campanha para doação de todos os tipos de sangue, principalmente o de O positivo e O negativo. O Hemocentro é responsável pelo fornecimento de sangue, e outros componentes, para mais de 40 hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Litoral Norte. Com a chegada das festas de final de ano, os estoques do Hemocentro ficam desabastecidos. Segundo a instituição de saúde, as doações neste período, entre o Natal e a virada do ano, são fundamentais para salvar vidas, pois é quando menos pessoas estão na Capital, causando uma redução nas doações. A diretora do Hemocentro, Kátia Brodt, disse que é preciso reforçar os estoques, principalmente para os tipos O positivo e O negativo. Porém, todas as doações, independentemente do tipo sanguíneo, são importantes.

O ideal para manter os estoques é que a instituição de saúde recebesse de 100 a 120 doadores por dia. Em Porto Alegre, o serviço atende a cinco hospitais: Pronto Socorro (HPS), Materno Infantil Presidente Vargas, Independência, Santa Ana e da Restinga Extremo-Sul. As pessoas interessadas em realizar a doação no Hemocentro devem se dirigir à sede da instituição, na avenida Bento Gonçalves, número 3.722, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os requisitos para doação de sangue é estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto e ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal. Também é necessário pesar no mínimo 50 kg com desconto de vestimentas e ter dormido pelo menos seis horas antes da doação. O doador não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado pelo menos duas horas antes da doação.

A doação pode ser agendada pelo site https://saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue, pelo telefone (51) 3336.6755 e também pelo WhatsApp (51) 98405.4260. O Hemocentro atende a todas as pessoas que forem até a instituição de saúde, respeitando o seu limite de capacidade.