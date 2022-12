EPTC organiza o trânsito para a virada do ano na Orla

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realiza bloqueios e reforça o transporte para festa de Réveillon na Orla do Guaíba. De acordo com informações da Prefeitura de Porto Alegre, haverá guardas de trânsito no local no dia 31 de dezembro, com o objetivo de orientar o trânsito nos pontos em que há necessidade de bloqueio e garantir a segurança viária.

Além isso, haverá bloqueio na avenida Mauá, a partir das 15h, entre a rua Bento Martins a Loureiro da Silva (em frente à Câmara de Vereadores com desvio para a General Vasco Alves). A área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, com a Rótula das Cuias, que aos finais de semana é aberta às 19h, seguirá fechada até o fim da festa.

No transporte, as linhas da madrugada M98, M10, M21, M31, C5 serão reforçadas, a fim de reduzir o intervalo entre as viagens. Além disso, o itinerário será estendido para ofertar as linhas mais próximas da saída do evento, fazendo com que as pessoas desloquem uma menor distância.

As linhas M98 e M10, no sentido Centro/Bairro, terão ponto de parada no Colégio Parobé. Já M21 e M31, que iriam até o Terminal Parobé, poderão ser acessadas no ponto de ônibus na avenida Mauá com a Bento Martins.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio do aplicativo do cartão TRI. Para o uso de táxis e carros de aplicativo, os pontos de embarque e desembarque são a avenida Loureiro da Silva, próximo ao prédio da Receita Federal, e na avenida Mauá com Bento Martins.

Réveillon dos 250 anos

A chegada de 2023 será comemorada no Trecho 1 da Orla do Guaíba, com shows musicais, queima de fogos, food trucks e apresentações artísticas. A novidade será a Arena Réveillon, que será um espaço especial para quem quiser curtir com mais conforto o evento, os shows e toda a programação. O acesso será gratuito e limitado a 8 mil pessoas.

Programação

17h - DJ Cabeção

17h30 - Jei Silvanno

18h - DJ Rick Marx

18h30 - DJ Cabeção

19h - Amilton Lima com participação de Graciele Souza

19h40 - Imperadores do Samba

20h20 - DJ Raffa Santos

21h - MC Jean Paul

22h - DJ Cabeção

22h30 - Tributo a Tim Maia

23h45 - DJ Cabeção (contagem regressiva e queima de fogos)

00h15 - Virozueira

2h - Encerramento