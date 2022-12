Liberados novos trechos duplicados da avenida Tronco

Com 100% de funcionalidade, os trechos 3 e 4 da Avenida Tronco, em Porto Alegre, foram liberados para o tráfego na manhã desta quinta-feira (29). Os intervalos 1 e 2, no entanto, ainda estão com 20% das melhorias em haver, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2023.

Ao todo, a via soma 83% de área operante: 3 quilômetros entre a Avenida Icaraí e Postão da Cruzeiro (entregue hoje) e 2 quilômetros da rua Gaston Mazeron até a Moabi Caldas (previstos para o ano que vem). Quando a reestruturação estiver totalmente concluída, avalia o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, "a via passará a ser a melhor alternativa para acesso rápido à Zona Sul da Capital, à Avenida Cavalhada, aos shoppings e à região central". De acordo com o titular da pasta, "as obras terão grande impacto na rotina dos moradores, pois passam pelo local cerca de 22 mil veículos e 17 mil passageiros por dia. Ao todo, são 396 viagens de ônibus diárias".

As intervenções totalizam um investimento de R$ 129 milhões e contam também com a participação da Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Flores destaca que, nos trechos 3 e 4 ainda faltam pequenos ajustes, como pinturas das ciclovias e retoques nas calçadas. Já nas partes 1 e 2 (80% completa) ainda é preciso concluir questões mais complexas.

Além da duplicação, o projeto prevê drenagem, ecoamento de água e esgoto, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, sinalização e nova iluminação pública. Em relação à acessibilidade, haverá rampas nas esquinas, piso podotátil (com relevos que ajudam no direcionamento de deficientes visuais) e nivelamento das calçadas de pedestres. O espaço destinado ao transporte público terá dez paradas equipadas com proteção da chuva e bancos, visam o conforto e a segurança dos passageiros.

Saiba mais

O término das obras seráo final feliz de uma novela que se estende há mais de seis décadas. O projeto foi elaborado em1958 – quando o então prefeito de Porto Alegre Leonel Brizola vislumbrou os benefícios que a duplicação da Avenida Tronco trariam para a cidade –, mas teve execução iniciada em 2012, na preparação da capital gaúcha para Copa do Mundo de 2014. Para Flores, parte deste atraso se deu pela dificuldade de negociação com os antigos moradores do local e pela necessidade de adaptações do plano original.

“Tivemos uma série de dificuldades com as desapropriações, com movimentos sociais e uma série de desapropriações, que acabaram retardando este processo. Além disso, precisamos fazer ajustes no processo de engenharia, pois a cidade mudou muito desde 1958, seja na drenagem, no abastecimento de água e de luz”, explica o secretário.