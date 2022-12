Ginásio Tesourinha será reformado em 2023

A primeira etapa da reforma do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, o popular Tesourinha, já pode iniciar em 2023. A empresa Plano M. Construtora Ltda saiu vencedora da Tomada de Preços, conduzida pela Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap).

O investimento será de R$ 1.962.366,42, valor resultante de emenda parlamentar e contrapartida da prefeitura. Na primeira fase, a reforma será na metade do elo inferior do ginásio, com troca de aberturas, parte elétrica (com uma subestação de energia) e hidráulica (banheiros), além de reestruturar o vestiário e a parte administrativa.

Uma segunda etapa das obras está prevista ainda para o próximo ano, com a outra metade do elo inferior e superior, com a troca do telhado, cabines de televisão e rádio, iluminação interna de LED, pontos de acessibilidade e outras melhorias. O valor estimado para a revitalização completa do Ginásio Tesourinha é de R$ 10 milhões.