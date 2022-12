Abastecimento de água no Extremo Sul e Zona Leste volta ao normal

Após o alerta da prefeitura de Porto Alegre e o feriado de Natal sem água no Extremo Sul e na Zona Leste, o abastecimento está normalizado nas regiões, de acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). No entanto, moradores da Lomba do Pinheiro ainda relatam falta d'água em horários distintos, com demora no atendimento.

O desabastecimento entre a véspera do Natal e a noite do dia 25 ocorreu devido à falta de chuva e aos baixos níveis no Lago Guaíba. Segundo o monitoramento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o nível do reservatório é de apenas 4 centímetros, sendo considerado muito abaixo para a época do ano.

Historicamente, essas duas regiões já lidam com o abastecimento desfavorável. A estação responsável pelo tratamento de água da região foi instalada ainda na década de 1980, o que não corresponde com o crescimento populacional acelerado e desordenado. "Primeiro as pessoas foram morar lá e agora a infraestrutura está indo para acompanhar. Nesse sentido, o processo demora um pouco mais", explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Em outras palavras, o que aconteceu foi um fenômeno de ventos que fez com que a água do Guaíba ficasse em uma condição de tratamento complicada na baía do Belém Novo. "Lá se faz a captação de uma enseada - que é um lugar mais propício para acúmulos de sólidos. Trabalhamos com turbidez de 20 a 30, o que na prática significa a cor da água. No final de semana, ela ficou acima de 200 deixando a água marrom, parecida com o 'chocolatão'. Para garantir a qualidade da água, tivemos que reduzir a vazão da Estação de Tratamento de Água (ETA)".

Com a mudança dos ventos ainda na noite de domingo, o sistema voltou ao funcionamento normal e atua com plenitude, conforme o Dmae. Na lista publicada pela prefeitura na véspera do Natal, 16 bairros da Capital estavam sob alerta, incluindo também a Lomba do Pinheiro e a Restinga.

Responsável pela rádio comunitária do bairro Lomba do Pinheiro, Gilda Linhar, define a situação da região como "péssima". De acordo com ela, os moradores reclamam tanto da falta de água para beber quanto para tomar banho. "No Natal, tive que sair de casa porque não tinha como ficar aqui desse jeito. Como iria passar o Natal sem banho?" questiona.

Também responsável pela Associação dos Moradores Serra Verde, na Lomba do Pinheiro, Gilda relata que o tempo de espera para o retorno do abastecimento é longo. "Não tem hora para voltar. Às vezes, é no meio tarde, mas em seguida volta apenas de madrugada".

Já na Restinga, a Associação Comunitária e Beneficente do bairro relatou que não houve falta d'água durante o período mencionado.