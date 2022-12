Réveillon: cerca de 540 mil veículos devem passar pela Freeway

A CCR ViaSul prevê o tráfego de aproximadamente 540 mil pela Freeway nos dois sentidos no período do dia 28 de dezembro até o dia 2 de janeiro, segundo estimativa divulgada nesta terça-feira (27). Do total, cerca de 190 mil seguirão para o litoral Norte do Estado, entre os dias 28 e 30 de dezembro.

Segundo a concessionária, aproximadamente 50 mil veículos subirão para o litoral nesta quarta (28). A partir de quinta (29), o número sobe para 76 mil. Já na sexta (30), há redução para 65 mil veículos. Os horários de fluxo mais intenso devem se concentrar a partir das 16h do dia 29 e das 14h do dia 30.

Já o retorno para a Capital gaúcha será a partir do domingo, dia 1º de janeiro. De acordo com a CCR ViaSul, entre os dias 1 e 2 serão cerca de 166 mil veículos circulando nas vias, aproximadamente 83 mil carros por dia voltando para Porto Alegre. Os horários de maior movimento serão até às 10h do do domingo e, principalmente, ao longo de toda a segunda.

Liberação do acostamento

A concessionária afirma que, com o aumento considerável do fluxo, é provável que aconteça a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego.

Para isso, equipes da CCR ViaSul e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam as orientações para a operação: quando autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs), com orientações aos motoristas sobre como proceder. A velocidade máxima ao trafegar pelo acostamento é de 70 km/h, não sendo permitido o trânsito de caminhões.

Em caso de condições climáticas adversas, o acostamento não é liberado. A concessionária alerta que trafegar pelo acostamento quando esse não estiver liberado acarreta em infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Fluxo do Réveillon na BR-386

Outra via que deve ter fluxo intenso no período é a BR-386. Segundo previsão da CCR ViaSul, a rodovia deve receber cerca de 175 mil veículos entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro. Nesses dias, o fluxo mais intenso se concentra na quinta (29) no sentido Capital, com mais de 20 mil veículos; e no dia 2, no sentido interior, também em torno de 20 mil motoristas utilizando a rodovia.

Trechos em obras

Os motoristas precisam ficar atentos aos trechos com obras de duplicação e com as faixas adicionais na BR-386, sendo necessário reduzir a velocidade nos locais com intervenções.

A situação das rodovias pode ser acompanhada pelo site da concessionário ou pelo Disque CCR ViaSul no 0800 000 0290.