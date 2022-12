Temperaturas podem variar de 12°C a 31°C no Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (27), o dia pode começar com aberturas de sol no território gaúcho, porem a tendência é de tempo instável com risco de temporais. As temperaturas no Estado variam de 12°C a 31°C.

Entre a tarde e a noite, áreas de instabilidade irão se formar no Nordeste da Argentina, e avançando na direção do Rio Grande do Sul com deslocamento de Oeste para Leste. Essa instabilidade deve provocar pancadas de chuva irregulares, vendavais e granizo isolados nessas regiões. Há maior probabilidade de chuva nas áreas do Centro, Norte e Leste do Estado.

Já em Porto Alegre, a terça-feira será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva a tarde e a noite. Há possibilidade de temporais passageiros, porém o risco maior de chuva forte é na quarta-feira, com pouca variação de temperatura na capital.

Rio Grande do Sul:

Ícone: Sol e chuva

Máxima: 31°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre:

Ícone: sol e chuva

Máxima: 28

Mínima: 19