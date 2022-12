Futuro da Redenção fica para começo de 2023

Após três audiências públicas e uma série de manifestações, o desfecho da concessão do Parque da Redenção à iniciativa privada deve ser conhecido no começo de 2023, conforme o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, que está à frente da pasta que faz a zaladoria do espaço. A proposta foi uma das estratégias apresentadas pela prefeitura de Porto Alegre para qualificação dos espaços públicos da cidade. O processo de concessão está sendo organizado pela Secretaria de Parcerias.

O futuro da Redenção não é a única pauta prevista pela Secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb) no período. Ainda no primeiro semestre no ano, a pasta deve finalizar o alargamento da avenida Vicente Monteggia, no bairro Cavalhada, além de priorizar a revitalização de praças onde já foram nomeados os prefeitos e iniciar o processo de alargamento da avenida Edgar Pires de Castro, na Zona Sul.

Jornal do Comércio - Em outubro, ocorreram mobilizações contra à ideia de conceder a Redenção para iniciativa privada. A prefeitura se colocou disposta a ouvir a comunidade. O que ocorreu após isso?

Marcos Felipi Garcia - Tivemos três audiências públicas de concessões dos parques. O lote 1 (Redenção e Lami) e o lote 2 (Orla Três e Marinha). Além disso, teve o período da consulta pública, onde o cidadão poderia informar sugestões e críticas, que finalizou no dia 24 de novembro. Agora, a prefeitura está fazendo uma análise de tudo, junto com a Fundação Getúlio Vargas, que é quem fez o estudo de concessão. Espero que no início de 2023 seja possível externalizar a posição da prefeitura quanto a esse sistema. A consulta e a audiência pública servem justamente para isso. A Secretaria de Parcerias também está liderando as concessões, mas nos manifestamos porque realizamos a zeladoria do serviço. Temos uma relação direta e por isso participamos.

JC - Desde o começo da gestão, as praças da Zona Sul de Porto Alegre passaram por três empresas diferentes - o que também resultou no baixo número de revitalizações na região. Nas outras zonas da Capital, quais foram os destaques deste ano?

Marcos Felipi - Estamos fechando, nesses dois anos de gestão, 250 praças revitalizadas. Então, temos o maior número dos últimos anos, desde que existe esse cálculo em Porto Alegre. A ideia é realizar todas as praças, o que não foi possível por alguns motivos, entre eles as empresas que não davam conta, mas estamos conseguindo. Em dois anos, revitalizamos praças em toda a Capital - ainda coincidimos com o aniversário de 250 anos da cidade -, é um número importante para nós. É um recorde que atingimos e ainda temos o desejo de passar por outras praças para chegar à totalidade nesses quatro anos de gestão. Estamos encaminhando a contratação de empresas terceirizadas para pequenos reparos. Temos três terceirizadas, uma equipe própria e mais uma equipe de pequenos reparos, com dois pintores e um carpinteiro dentro do carro.

JC - Em setembro, a Smsurb iniciou o asfaltamento de mais dois trechos da avenida Vicente Monteggia. O que mudou de lá para cá?

Marcos Felipi - Temos evoluído. Fizemos outra entrega no último mês, inclusive já foi sinalizada um trecho passando a avenida Otto Niemeyer e a rua Amapá. Esperamos que no primeiro semestre de 2023, tenhamos concluído o alargamento de 1,5 quilômetro. Estamos fazendo a escavação, colocando base, realizando a rede de drenagem, colocação do meio-fio, colocação do asfalto adicional, uma faixa a mais de cada lado fazendo essa ampliação que vai ajudar muito no trânsito da região. A obra completa tem 2,5 quilômetros, o antigo orçamento girava em R$ 100 milhões e estamos fazendo 1,5 quilômetro com cerca de R$ 1,8 milhão. Isso em pouco mais de um ano, para obras públicas, é um diferencial. Assim que terminarmos, vamos começar o alargamento na avenida Edgar Pires de Castro, com mais 1,5 quilômetro também e duas faixas adicionais.

JC - Na conservação de vias públicas, quais foram as obras mais complexas neste ano?

Marcos Felipi - Seguimos fazendo um recorde de conservação de asfalto na cidade, mas obviamente temos bastante trabalho. São 2.800 quilômetros de vias, e temos atualizado cerca de 1.800 de assalto, o restante é paralelepípedo. Podemos destacar o trecho da avenida Sertório, que recuperamos recentemente na parte da noite para evitar transtorno no trânsito. Fizemos a aplicação do assalto borracha, que é uma tecnologia nova oriunda de pneus ruídos. É um asfalto diferenciado e um pouco mais econômico que tem todo apelo ambiental. Também fizemos boa parte da avenida Edgar Pires de Castro, onde não há necessidade de duplicação. A rua Félix da Cunha também foi uma que fizemos uma intervenção importante. Em destaque, essas três. Já no estilo da Vicente Monteggia, fizemos a ligação entre as avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, que é o Beco Souza Costa. São 500 metros, que não tinha asfalto, Então, fizemos a drenagem e colocamos meio fio e asfalto. No mesmo estilo de trazer mais agilidade ao trânsito, tem o alargamento de 850 metros na Protásio Alves, no Caminho do Meio. Foram três entroncamentos, desde o ano passado. Enquanto não vem a sonhada duplicação, estamos criando alternativas.

JC - Tem alguma previsão de investimeto em vias para o próximo ano?

Marcos Felipi - Temos um reforço no ano que vem, que é o financiamento de R$ 60 milhões para vias estruturantes. Queremos lançar essas licitações em fevereiro e no primeiro trimestre estar com as empresas escolhidas para os investimentos. Nisso entram avenidas importantes, especialmente da Zona Norte, como a Cristóvão Colombo, Benjamin Constant, Manoel Elias, um trecho da Assis Brasil, Bernardino Silveira Pastoriza e rua dos Maias.

JC - Em 2022, a Smsurb contou com um novo contrato para reparos em vias de calçamento. Quais benefícios esse contrato trouxe?

Marcos Felipi - O calçamento é aquele que não tem asfalto. É um contrato novo e importante porque tem vias que não tem asfalto, então estudamos a manutenção no paralelepípedo, por exemplo. Essa empresa (Eco - Projetos e Construções Ltda) é especializada apenas em fazer o reparo para manter o status original deste tipo de via. Temos um projeto novo, que é das partes não pavimentadas da cidade, onde passa a patrola, passa o saibro e depois passamos o rolo para compactar. A cidade tinha quatro zonais: Norte, Sul, Centro e Leste. Cada zona tem um engenheiro responsável e tem o seu contrato com esses equipamentos de terraplenagem. Mas, vimos a necessidade de fazer uma zonal extra no Extremo Sul, em virtude do patrolamento. Já lançamos uma licitação e ainda neste ano deve sair a empresa vencedora. Teremos cinco zonais de terraplanagem e patrolamento.

JC - A Cartilha sobre plantio arbóreo, lançada em novembro, esclarece as fases da arborização. O que foi feito em 2022 para manutenção arbórea em Porto Alegre?

Marcos Felipi - Temos a guarda compartilhada da vegetação da cidade. A poda fica toda com a Smsurb e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanisno e Sustwentabilidade (Smamus) faz o replantio e arborização da cidade. Esse é o serviço que mais tem pedidos na nossa secretaria. Por natureza, ele é complexo, porque toda poda, inclusive, a supressão, precisa de um laudo, que precisa ser de um engenheiro agrônomo responsável da área. Dobramos os contratos de poda na cidade, hoje tem duas equipes (lote Norte e Sul) e conseguimos ver os resultados nos números. Fizemos o dobro de de supressão de árvores que necessitavam serem retiradas. Aumentamos o número de poda na cidade e, obviamente, o número de pedidos aumentou bastante. As pessoas vêem a prefeitura fazendo e começam a aumentar o número de pedidos.

JC - Qual outro ponto positivo, o senhor destacaria neste balanço de 2022?

Marcos Felipi - Outro ponto importante é a iluminação pública. Estamos com 89 mil pontos de LED na cidade, lembrando que Porto Alegre iniciou a modernização com 103 mil. Hoje, 89 mil já estão com LED. Até o final de março, vamos chegar em 110 mil pontos. Esse acréscimo ocorre devido a colocação de pontos adicionais, que são aqueles lugares onde não tinha iluminação, sequer poste. Estamos no terceiro e último marco, que são as praças e parques da cidade. Além disso, temos a terceirização de mão de obra da prefeitura. Serão 50 postos de trabalho que vão ajudar na zeladoria da cidade.