EPTC e Secretaria de Mobilidade de Porto Alegre ligam o alerta após semana violenta no trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alertam para o alto índice de acidentes com mortes da última semana em Porto Alegre. O aviso de precaução acontece antes da última semana do ano, ainda no período de festas. Do final de semana iniciado no dia 17 de dezembro até as 6h horas da manhã desta segunda-feira (26), foram registradas 381 ocorrências de trânsito na capital. Dessas, 147 foram com vítimas, e cinco resultaram em mortes: três atropelamentos e duas ocorrências envolvendo motocicletas.

Os pedestres também precisam estar atentos, uma vez que das 147 ocorrências com vítimas, 18 foram atropelamentos. A EPTC informa que vai reforçar o efetivo nos pontos que oferecem mais risco de acidentes.

“Com o Plano de Segurança Viária Sustentável que lançamos recentemente queremos intensificar as ações, mas sabemos que para obter bons resultados é fundamental que todos façam a sua parte assumindo o seu papel de protagonistas em relação a um comportamento seguro”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Entre janeiro e novembro de 2022, 65 pessoas perderam a vida em razão de acidentes de trânsito na Capital. O balanço mostra que a faixa etária entre 18 e 25 anos representa o maior registro de mortes: 17 pessoas (26% do total). Os motociclistas e ocupantes de motocicletas somam 33 vidas perdidas, 51% do total. Os pedestres totalizam 14% do registro de mortes (21%), os condutores de automóveis 10 (15%), os ocupantes de automóveis 5 (8%) e os ciclistas 3 (5% do total).