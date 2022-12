Incêndio atinge chaminé da churrascaria Barranco

Por volta das 22h deste domingo (25), um princípio de incêndio atingiu a chaminé da churrascaria Barranco, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Acionado pela administração do restaurante, o Corpo de Bombeiros rapidamente controlou as chamas que se iniciaram na estrutura metálica localizada na área lateral externa do restaurante.

De acordo com a corporação, a conflagração foi causada pelo acúmulo de gordura e não houve vítimas. Por meio das suas redes sociais, a direção do estabelecimento informou que "a casa continuou aberta e operando normalmente, com todos os itens de segurança e sem nenhum ferido”.