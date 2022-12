Porto Alegre terá festa de Réveillon em homenagem aos 250 anos da cidade

A chegada de 2023 em Porto Alegre contará com shows musicais, queima de fogos, food trucks e apresentações artísticas no Trecho 1 da Orla do Guaíba. O evento marcará também o encerramento das comemorações de aniversário de 250 anos da cidade.

Nesta segunda-feira (26), a prefeitura realiza reunião, às 14h, na Casa do Gaúcho (rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 301 - Centro Histórico), para detalhar o plano operacional dos serviços públicos no evento.

Um primeiro encontro foi coordenado pelo prefeito Sebastião Melo na sexta-feira (23), e reuniu representantes da EPTC, do DMLU, da Guarda Municipal, do Escritório de Eventos, e das secretarias de Cultura, Mobilidade Urbana, Serviços Urbanos, Esportes e Parcerias, além da Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Segundo o Município, o foco será garantir condições de mobilidade urbana e segurança para as pessoas que participarem da festa de Ano Novo.

A novidade deste ano será a Arena Réveillon, espaço destinado a quem quiser aproveitar os shows da comemoração com mais conforto. Para o acesso, gratuito e limitado a 8 mil pessoas, há a necessidade de registrar e retirar o ingresso gratuito na plataforma Sympla (a partir desta segunda-feira). Parte do local, mais precisamente entre o 360 Gastrobar, a Alegrow e o BarUno será cercado e com estrutura de bares e alimentação.

Dentro do espaço, além do palco e camarins para artistas, haverá estrutura com banheiros químicos disponíveis para o público e seis food trucks com opções variadas de bebidas e comidas. A estrutura do palco principal, que terá 14 metros de largura por de 10 metros de profundidade e oito de altura, será montada ao lado do 360 Gastrobar, e sua parte frontal direcionada ao mirante Olhos Atentos.