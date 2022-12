Nível baixo do Guaíba afeta abastecimento de água no Extremo-Sul de Porto Alegre

O nível do lago Guaíba estava com quatro centímetros na manhã de sábado (24), De acordo com o site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, estava em quatro centímetros, muito abaixo da média para essa época do ano. A condição dos ventos também é um fator incomum para essa época, afetando diretamente no nível do manancial. As informações são da prefeitura da Capital.

O Departamento informou no sábado que se a condição não for favorável e o nível permanecer baixando terá problemas na captação da água bruta e tratamento, devido à turbidez elevada da água. Poderão ser afetados o abastecimento dos bairros Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Quirinas, Restinga e São Caetano.

Conforme relatos de moradores do bairro Ponta Grossa, o abastecimento já está sendo afetado nos últimos dias, com a água chegando fraca nas torneiras.

“Essa baixa de vazão se dá em razão do período de estiagem e também da direção dos ventos nestes últimos dias", explica o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Caso haja problemas como falta de água, o Departamento está com equipes de plantão à disposição e caminhões-pipa. Para solicitar é necessário entrar em contato com o subprefeito da região, Leandro Annes (51) 98613-6424.