Porto Alegre tem 60 mil inscritos em programas habitacionais

Com menos de uma semana para a virada do ano, o município de Porto Alegre ainda desconhece o número atual de pessoas que aguardam alguma definição habitacional. No cadastro do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), há 60 mil inscrições para programas habitacionais, que incluem o Pró-moradia e o Protótipos. Porém, devido ao cadastro desatualizado, este número não representa a quantidade real de pessoas com garantia residencial na Capital. "Boa parte das pessoas que estão cadastradas receberam regularização fundiária. Estamos programando para conseguir refazer esse cadastro e ter um número mais aproximado, quando tivermos uma estrutura de pessoal melhor", explica o secretário do Demhab, André Machado. Com 16 mil lotes tramitando dentro da secretaria, a meta para a atual gestão é alcançar 6 mil.. Até outubro deste ano, 1.347 matrículas foram concluídas, com objetivo de alcançar 2 mil ainda em 2022. Um dos motivos para demora na regularização fundiária está a realização de uma série de estudos em regiões onde estão localizados os núcleos urbanos informais - processo que também envolve o envio do material ao cartório e a confecção de documentos. Para viabilizar a qualidade de vida desses moradores, o Demhab lançou a ação Morar Melhor, parte do programa Melhor Habitação, que busca melhorias em cômodos de casas localizadas em áreas regularizadas ou com o processo de regularização instaurado. A primeira atividade ocorreu em setembro deste ano. Para ter acesso ao programa, um dos critérios adotados para as famílias beneficiadas é a renda familiar mensal de até cinco salários mínimos, ou famílias com mais de três pessoas com uma renda per capita mensal não superior a 1,5 salário mínimo. As regiões atendidas serão definidas em conjunto pelo Demhab e, também, pelo Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação (Comathab) anualmente. O próximo passo, no entanto, é a abertura do edital para credenciamento de empresas interessadas.

Obras do Protótipos e Pró-Moradia devem começar em 2023

Garantido pela Constituição Federal de 1998, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. A busca pelo termo "moradias populares" no site da prefeitura de Porto Alegre, resulta em, pelo menos, 400 resultados. O que define, no entanto, as especificidades das residências é o programa no qual as famílias estão inscritas. Parte das 1.517 famílias da avenida Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre, pertencem ao programa Protótipos, que consiste em três empreendimentos destinados ao reassentamento de famílias com renda bruta mensal de até R$ 2,4 mil. A previsão é que sejam construídos 356 apartamentos em três condomínios: Jacuí, Banco da Província e Dona Zaida, neste último serão construídos 200 apartamentos. Atualmente, a prefeitura realiza o credenciamento de construtoras interessadas na realização das obras. Já o programa Pró-Moradia, também do governo Federal, apoia estados e municípios na execução de empreendimentos e ações de urbanização e regularização de assentamentos precários e na produção habitacional - como é o caso das famílias que ficam às margens do Arroio Cavalhada. De acordo com André Machado, as famílias da área atingida foram cadastradas no programa e aguardam o início do processo. "Nosso projeto está aprovado e os projetos arquitetônicos de engenharia e hidrossanitário estão em aprovação pela Caixa Econômica Federal", complementa. O programa contempla a construção de 540 unidades habitacionais. Na área de intenção onde o município irá atuar, estão aproximadamente 380 famílias. Dentro da ação, são permitidas propostas na modalidade Urbanização e Regularização de assentamentos precários na produção habitacional. As obras tanto do Protótipos quanto do Pró-Moradia devem iniciar no próximo ano para serem entregues em 2024, segundo o secretário.

Restinga terá construção de 144 casas no Avançar RS