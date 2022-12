Réveillon na Orla do Guaíba terá entrada gratuita para população; confira shows

O Trecho 1 da Orla do Guaíba será dominada pelo clima ano Réveillon no sábado, dia 31 de dezembro. Shows musicais, queima de fogos, food trucks e apresentações artísticas vão marcar a chegada de 2023 em Porto Alegre, e contará uma arena gratuita para 8 mil pessoas. Em homenagem ao aniversário da Capital, o evento se chama Réveillon dos 250 anos.

A novidade será a Arena Réveillon, que será um espaço especial para quem quiser curtir com mais conforto o evento, os shows e toda a programação. O acesso será gratuito e limitado a 8 mil pessoas, há a necessidade de registrar e retirar o ingresso gratuito na plataforma Sympla (será lançado oficialmente no dia 26 de dezembro). Parte do local será cercado e com estrutura de bares e alimentação.

O modelo segue o formato utilizado no Arena Torcedor Brahma, que ocorreu durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Ao acessar a plataforma, a pessoa deve fazer o cadastro e apresentar o bilhete (QR Code) aos monitores para entrar no espaço delimitado.

PROGRAMAÇÃO:

17h - Apresentador DJ Cabeção

18h - DJ Rick Marx (Poa 24h)

18:30 - Apresentador DJ Cabeção

19h - Imperadores do Samba

20h - DJ Rafa Santos

21h - MC Jean Paul

22h30 - Tributo a Tim Maia

23h45 - DJ Cabeção (contagem regressiva e queima de fogos)

00h15 - Virozueira

02h - Encerramento

SERVIÇO:

Arena Réveillon: 250 anos

Data: 31/12/2022

Horário: das 17h às 02h

Local: Parque da Orla - trecho 1 da Orla do Guaíba em Porto Alegre

Ingressos: gratuitos via Sympla (será lançado oficialmente no dia 26 de

dezembro).