JC Te Lembra: retrospectiva dos principais momentos do Jornal do Comércio em 2022

O ano de 2022 foi agitado no noticiário e na redação do Jornal do Comércio. Por isso, o JC Te Lembra preparou uma retrospectiva com os principais aspectos do ano do Jornal do Comércio.

presidente governador do Estado As eleições paramarcaram o ano. O Jornal do Comércio atuou na cobertura de forma intensa, com transparência e rigor nos fatos.

matéria da coluna Pensar a Cidade sobre o passe livre nos dias de eleição , produzida pela jornalista Bruna Suptitz, ganhou destaque nacional, pautando a imprensa e levantando a discussão sobre a gratuidade para outras capitais.

Expodireto Expointer O ano foi de retorno às ruas e ao campo. Fomos a, em Não-me-toque, com cobertura diária de agronegócio, motor da economia do RS. Voltamos à, em Esteio, com a promoção do Prêmio O Futuro da Terra e publicação de um caderno diário no Jornal do Comércio.

Marcas de Quem Decide , tradicional premiação produzida pelo Jornal do Comércio,, aconteceu em um novo formato, mais dinâmico e contemporâneo, no espaço Multiverso do Cais Embarcadero.

Sial, em Paris Hannover SXSW, no Texas E não foi somente em solo gaúcho que a equipe do JC marcou presença. Neste ano, as coberturas internacionais foram diversas. Estivemos com a colunista Patrícia Comunello na NRF, em Nova York , e em. Na feira decom o editor-chefe, Guilherme Kolling, que também esteve na

Dia do Comércio. Pesquisa produzida em parceria com a PUCRS revelou a intenção de consumo dos gaúchos e publicação do caderno

JC Contabilidade Outro destaque entre os cadernos foi o, que celebrou 20 anos e nova identidade visual.

GE nos Bairros Neste ano, o GeraçãoE iniciou o projeto, para celebrar os 250 de Porto Alegre. A equipe passou por 10 bairros, como Lomba do Pinheiro, Restinga, Bom Fim e Centro Histórico. A iniciativa foi agraciada com uma menção honrosa no Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo. Outro destaque na premiação foram as reportagens culturais.

Facebook Para terminar o ano, tivemos a cobertura da Copa do Catar, com lives nocom a equipe de esportes.

Em 2023, contamos com a tua audiência para celebrar os 90 anos do Jornal do Comércio.