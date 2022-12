Dez pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul

Na segunda semana do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023, os dados das análises divulgados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) apontam 10 pontos impróprios para o banho, do total de 90 locais monitorados. Em Pelotas, nenhum ponto analisado está balneável.

Os demais locais impróprios no Estado são: Santiago (balneário Distrito de Ernesto Alves – Rio Jaguarizinho) e São Jerônimo (Praia do Encontro – Rio Jacuí). A recomendação da Fepam aos banhistas é que se entre na água apenas em local com condição própria para o banho. É importante ter atenção especial com as crianças e os idosos, pois são mais sensíveis e menos imunes.

Além disso, é necessário evitar tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, já que a tendência é de carreamento de esgotos e resíduos para os cursos d'água, o que pode ocasionar picos de contaminação.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, são utilizados parâmetros de Escherichia coli, observando os critérios definidos pelas Resoluções Conama nº 274, de 29 de novembro de 2000, e nº 357, de 17 de março de 2005. Nos balneários de Pelotas, de Tapes e na Lagoa do Peixoto, em Osório, também é realizada a contagem de cianobactérias.

Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site e nas mídias sociais da Fepam, até o dia 24 de fevereiro de 2023.

Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. O aviso de impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no web aplicativo do Sistema de Balneabilidade.

Além das coletas e análises realizadas pelo laboratório da Fundação em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários abrangidos pelo programa.