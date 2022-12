Rio Grande Sul tem o predomínio do sol e calor nesta sexta-feira

A sexta-feira (23) terá o domínio do ar seco do Rio Grande do Sul e influência do vento Norte. Como resultado o tempo fica firme e ensolarado com aquecimento rápido e sensação de calor. As informações são da Metsul Meteorologia.

No começo da manhã desta sexta-feira (23) as temperaturas mínimas serão baixas para a época nos trechos mais altos da Serra. Por outro lado, os modelos meteorológicos projetam máximas entre 37ºC e 39°C no Oeste e Noroeste. No fim de semana, o sábado (24) terá tempo aberto na maioria das áreas. No domingo o sol aparece, porém, poderão ocorrer pancadas isoladas de chuva da tarde para a noite.

Mais um dia de sol com maior aquecimento no período da tarde, quando a sensação de calor será maior. O sábado (24) terá céu claro com calor intenso. No domingo (25) será de céu claro, com temperatura amena e vento calmo, mas poderá ocorrer chuva e temporais à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 39°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 18ºC