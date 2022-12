Hospitais de Tupanciretã e Gravataí recebem recursos do Avançar

Neste ano, os investimentos do Avançar na Saúde, que integram o plano do governo do Rio Grande do Sul voltado para obras e aquisição de equipamentos para qualificação da rede hospitalar, se encerram com o repasse aos hospitais de Tupanciretã, localizado no Noroeste do Estado, e Dom João Becker, de Gravataí. Os documentos foram assinados nesta semana, de forma virtual, na Secretaria da Saúde (SES).

Ao todo, o Avançar prevê mais de R$ 542,5 milhões de investimentos em serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o hospital Tupanciretã, o valor é de R$ 900 mil e será utilizado para a reforma do centro cirúrgico e central de material esterilizado do Hospital de Caridade Brazilina Terra.

Já para o Hospital Dom João Becker, administrado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, foram destinados R$ 4, 2 milhões. O recurso será utilizado para ampliação da Emergência e adequação da alimentação da subestação de energia. A obra prevê ainda a realização da porta de entrada para atendimento hospitalar pelo SUS.