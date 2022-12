Com atraso na execução das obras, Ecoponto Modelo da Tristeza ficará para 2023

Com prazo de seis meses, as obras no novo Ecoponto - transferido para avenida Wenceslau Escobar, 1.980, no bairro Tristeza - , devem iniciar em março de 2023. A maior Unidade de Destino Certo (UDC) da Zona Sul de Porto Alegre, localizada anteriormente na avenida Diário de Notícias, no bairro Cristal, desativada quando tiveram início as obras do bairro privativo Golden Lake, recebeu uma nova previsão de entrega., devem iniciar em março de 2023.

A área onde se localizava a UDC Diário de Notícias é de propriedade da empresa Multiplan e é uma das contrapartidas assumidas em decorrência da construção do Golden Lake. O Ecoponto desativado era a terceira UDC que mais recebia resíduos por ano. Até o seu fechamento, em julho de 2021, a unidade tinha recebido 1.427,81 toneladas de massa de resíduos.

Com a pretensão de servir como modelo para outras unidades, sendo capaz de captar água da chuva e receber escolas para programas de segregação de resíduos, o novo Ecoponto seria finalizado ainda em outubro de 2021. No entanto, a construção, que deveria ter iniciado em agosto, atrasou. O novo prazo previa a conclusão das obras para o início de 2022.

De acordo com a Multiplan, ocorreram diversas alterações no projeto a pedido da prefeitura, que exigiram novas aprovações, principalmente na estrutura de segurança. O projeto foi elaborado e apresentado ainda no começo de 2021, estando em fase final de aprovação até o começo deste mês.

Neste período, o projeto foi dividido em etapas. A primeira delas incluiu o Projeto Legal, que apresentou uma versão geral da obra e foi aprovado em junho deste ano. Já em setembro, foi aprovado o projeto de implantação, que envolve terraplanagem, pavimentação e drenagem. Na sequência, em outubro, ocorreu a apresentação do layout da reforma, que consiste nas divisórias da parte interna.

Todas as fases passam pelo escritório de licenciamento da prefeitura e pelo Departamento Municipal Limpeza Urbana (DMLU), que podem sugerir alterações no termo de referência - como ocorreu com a parte elétrica, lógica e telefonia. A última fase, no entanto, foi aprovada no último dia 9, correspondente ao layout.

Enquanto isso, sem interrupção das atividades, a UDC foi transferida para a unidade do DMLU na esquina das avenidas Carlos Barbosa e Niterói, de forma a assegurar o atendimento dos moradores da Zona Sul. Nesta unidade, foram instalados pela Multiplan todos os equipamentos necessários para o funcionamento temporário da UDC, incluindo a melhoria dos serviços.

A demora na aprovação do projeto para dar início às obras ocorreu, principalmente, devido a desocupação do local na avenida Wenceslau Escobar e à etapa de licenciamento, segundo o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques. "Tinha uma adequação, que foi discutida recentemente, sobre uma guarita para vigilância. Agora, o projeto já está sendo encaminhado para a Multiplan", explica.