Prefeitura nomeia mais 40 prefeitos de praça nesta quinta-feira

A prefeitura promoverá nesta quinta-feira (22), a partir das 18h, no auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 101 - Centro Histórico), o evento de confraternização de Natal dos prefeitos de praças e a nomeação de mais 40 líderes voluntários. A missão dos novos gestores é auxiliar o poder público na manutenção e preservação ambiental dos 10 parques e 688 praças existentes na Capital.

Em comemoração ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre, celebrados em 2022, a meta estipulada pelo município será cumprida no evento. Ao final do encontro, a cidade terá 250 prefeitos de praças aptos a ajudar o governo na zeladoria e embelezamento da Capital.

Os gestores receberão crachás e certificados. O cargo tem publicação legal no Diário Oficial de Porto Alegre. Em todos os eventos, é assinado pelos integrantes o pacto de governança entre a comunidade e os gestores da prefeitura, com objetivo de estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços públicos.