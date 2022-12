Rio Grande do Sul tem o predomínio do sol e calor nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (22) predomina o ar muito seco e garante a presença do sol no Rio Grande do Sul. O dia começa ameno com mínimas que deverão oscilar ao redor de 16ºC a 18°C em diversas regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste o dia já começa a abafado. A tarde ensolarada terá baixa umidade, índices de radiação ultravioleta em alta e calor intenso e mais amplo pelo Rio Grande do Sul. O vento ainda segue com rajadas fracas a moderadas na faixa Leste. Na sexta-feira (23) o tempo segue firme com sol na grande maioria das regiões e o calor aumenta.

A previsão é de sol e calor hoje na Capital. O vento segue presente com rajadas fracas a moderadas ao longo do dia. Nesta sexta-feira (23) o tempo fica firme e ensolarado com temperatura em elevação. O fim de semana de Natal será de tempo seco e muito calor. O vento enfraquece.

Rio Grande do Sul

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 36°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 31ºC

Mínima: 18ºC