Quase 280 mil veículos devem utilizar a BR-386

Cerca de 280 mil veículos devem trafegar pelas quatro praças da CCR ViaSul na BR-386 (Tabaí-Canoas) até o domingo, por conta das festas do Natal. Deste total, pouco mais de 62 mil motoristas deverão seguir rumo à Capital, enquanto que algo em torno de 58 mil seguirão sentido ao Interior do Estado.

Após as 16h desta sexta-feira, a via deve apresentar fluxo intenso. Já no dia 25, a previsão é que o fluxo se intensifique a partir das 15h, principalmente no sentido de retorno à Porto Alegre.

Com o avanço das obras de duplicação e das faixas adicionais na BR-386, os motoristas devem permanecer atentos nos locais com intervenções.