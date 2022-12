Verão terá temperaturas e precipitação dentro da normalidade no RS

sem previsão de estiagem prolongada A estação mais quente do ano começa no Hemisfério Sul, oficialmente, às 18h48min (horário de Brasília) desta quarta-feira (21). No Rio Grande do Sul, o verão deve ser marcado pelo fim da atuação do fenômeno La Niña, o que indica uma estação dentro da normalidade, com temperaturas amenas e

As estimativas do meteorologista Flávio Varone, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), apontam que o verão no Estado não trará muitas surpresas. "Nós devemos ter o fim do fenômeno La Niña, que trouxe estiagem principalmente no período da primavera nos últimos três anos para o estado", afirma Varone.

De acordo com o meteorologista, janeiro terá condições comuns, sem chuva em volumes elevados, mas mais frequentes e com boa distribuição, o que traz benefícios para a agricultura gaúcha. Varone projeta que as temperaturas também seguirão o padrão esperado para o ano, sem a ocorrência de ondas de calor.

Já para fevereiro, a tendência é que a chuva diminua, mas sem que haja estiagens prolongadas, apenas localizadas, e com temperaturas dentro da normalidade. "A condição deste verão é bem melhor do que a do ano passado, quando tivemos uma ampla estiagem no Rio Grande do Sul", afirma o meteorologista.

Diferentemente, a MetSul meteorologia projeta que a estação será marcada por chuva ainda mais irregular do que o normal, com valores abaixo das médias históricas e déficit de precipitação em muitas áreas. Segundo a empresa, a estiagem pode atingir de níveis moderado a forte algumas regiões gaúchas.

Assim, a MetSul sustenta que partes do Estado podem voltar a enfrentar problemas de falta de chuva mais volumosa, com perdas na produtividade das safras de verão, diminuição dos níveis dos rios e risco de escassez de água para consumo humano e animal.

A empresa destaca, porém, que o verão 2022/2023 não será marcado por estiagem tão forte quanto a que assolou o Sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul no início de 2022. Segundo estima, haverá pontos do Sul que enfrentarão perda de produtividade por deficiência hídrica, especialmente na cultura de milho, que já enfrenta problemas devido aos efeitos da chuva irregular da primavera.

Em relação às temperaturas, a MetSul acredita em números acima da média histórica na grande maioria ou totalidade das cidades gaúchas, com episódios de calor intenso, em que as máximas podem se aproximar ou até superar os 40ºC em partes do Estado.