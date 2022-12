Chuvas devem ficar dentro da média na maioria das regiões nos próximos três meses

O prognóstico climático para o trimestre janeiro-fevereiro-março 2023 indica condições de precipitação pluvial próximas da média climatológica na maioria das regiões, podendo ficar um pouco abaixo da média do centro para o extremo oeste-sudoeste do Estado e ligeiramente acima da média no sudeste do Estado. É o que aponta o Boletim Copaaergs nº 63, elaborado pelo Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul.

“O prognóstico de chuvas próximas à média ou ligeiramente abaixo da normal no trimestre de verão indica que devemos ter períodos de estiagem, pois no verão, mesmo com chuvas dentro da média, a demanda evaporativa atmosférica é alta em função da elevação da temperatura, o que torna esse período preocupante para a produção das culturas de primavera-verão”, destaca a agrometeorologista Loana Cardoso, coordenadora do Copaaergs.

Em janeiro, há tendência de precipitação pluvial próxima da média na maioria das regiões; podendo ficar um pouco acima da média em áreas do nordeste e extremo sul do Estado, enquanto as áreas centrais ficam com precipitação entre normal a ligeiramente abaixo da média. Em fevereiro, a tendência é de precipitação pluvial entre a normal a ligeiramente abaixo da média em todo o Estado. E para o mês de março a projeção é de precipitação pluvial irregular, com áreas ligeiramente acima da média (norte e extremo sudeste) e áreas ligeiramente abaixo da média (oeste-sudoeste).

Em relação às temperaturas do ar, o trimestre deve ter temperaturas do ar próximas ou ligeiramente acima da média na maior parte do Estado, porém com grande variação térmica, mantendo os períodos de picos de calor com algumas entradas de ar frio.

Em janeiro, há tendência de temperaturas ligeiramente acima da média em todo Estado. Em fevereiro, podem ocorrer anomalias negativas de temperaturas no sul do Estado, perto da média no restante das regiões e ligeiramente acima da média na parte norte. Em março, a maior parte do Estado deve ficar com temperaturas acima da média, exceto o extremo sul-sudoeste do Estado que deve ter temperaturas próximas da média.