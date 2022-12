Misturaí promove Galeto de Natal para a população de rua nesta quarta-feira

O Instituto Misturaí prepara para esta quarta-feira (21) um galeto de Natal para a população em situação de vulnerabilidade, na rua Luiz Manoel, nº 229, na Vila Planetário. A ação, que vai oferecer galeto, arroz, feijão, salada e bebidas, faz parte do projeto Amparaí. Também serão distribuídos materiais de higiene como creme dental, escova de dentes, papel higiênico, aparelho de barbear, absorventes e calcinhas.

“Por meio deste projeto, oferecemos assistência social, café da manhã e jantar de segunda a sexta-feira, doação de cestas básicas, alimentos, cobertores, roupas, acessórios e materiais de higiene. Há pessoas que vêm de muito longe para se alimentar”, conta Adriana Linhares Queiroz, vice-presidente da instituição. "Desde 2020, distribuímos mais de 210 mil refeições, quase 7 mil cestas básicas e beneficiamos 16 comunidades.”

Acolhimentos, orientação para acesso a direitos (documentação e atendimento de saúde) e articulação com outros serviços para atendimento integral estão entre as ações do Amparaí. “Trabalhamos também para aproximar as pessoas em situação de rua de seus familiares, buscando restabelecer vínculos, que são muito importantes. Às vezes, as pessoas só precisam de uma atenção”, explica a assistente social Natália Dória.