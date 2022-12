Subvariante BQ.1 é responsável por 65% dos novos casos no RS

Passados mais de dois anos desde o primeiro caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul, confirmado em 10 de março de 2020, o vírus responsável pela transmissão da doença ainda apresenta mutações. Originada da variante Ômicron, a subvariante BQ.1 dificulta o reconhecimento e neutralização do vírus pelo sistema imunológico, causando até 65% dos novos casos confirmados no Estado, segundo o infectologista do Hospital de Clínicas, Eduardo Sprinz.

Nesta terça-feira (20), foram confirmados 7.156 novos casos no RS, totalizando 2.844.072, conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES). A partir da nova subvariante, o número de hospitalizações por Covid-19 no RS teve um aumento de até 260%, conforme o Ministério da Saúde. "Desde que a Ômicron apareceu, houve uma grande dissociação entre o número de novos casos e os casos graves da doença. Isso, sem dúvidas, ocorre em grande parte devido à vacinação", explica Sprinz.

Conforme o especialista, em via de regra, o tempo de duração de uma nova onda é de seis a oito semanas, considerando esses dois anos em que o vírus circula pelo País e pelo mundo. No entanto, desta vez, devido às festas de fim de ano, o período pode se estender até janeiro - o que preocupa, principalmente, em relação à população acima de 75 anos e aos pacientes com comorbidade.

Embora o índice de contaminação pela BQ.1 seja o mesmo de outras subvariantes, o diferencial está na facilidade de transmissão. Nesta terça, o Hospital de Clínicas, tinha 18 pacientes com Covid-19, sendo quatro no Centro de Terapia Intensiva, quatro na emergência adulto, nove na internação adulta e uma na pediátrica.

"Houve um aumento na procura por atendimento, mas formas graves da doença constituem a grande minoria. Na comparação com três e quatro semanas atrás, existe um aumento exponencial no número de casos graves de Covid, mas, certamente, pelo número de pessoas contaminadas hoje em dia isso é muito menor do que já foi", explica Sprinz.

No Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no entanto, a situação está tranquila, com nada fora do normal, de acordo com a assessoria. Nesta terça-feira, o grupo contou 66 casos suspeitos da doença e três confirmações, sendo todas na emergência pediátrica. Ao todo, desde o início da pandemia, 12.606 casos foram confirmados no GHC, que também registrou 1.577 vítimas fatais pela doença.

Já na Santa Casa de Misericórdia, 28 adultos tinham diagnóstico positivo para a doença. Todos encontram-se em unidades de internação. Além disso, outros cinco pacientes pediátricos foram confirmados, sendo quatro em unidade de internação e um em UTI. Procurada pelo Jornal do Comércio, a instituição optou por não conceder entrevista.