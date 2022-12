O sol aparece na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Uma massa de ar seco dominará as condições do tempo em grande parte das regiões com expectativa de amplas aberturas de sol nesta quarta-feira (21). O vento predomina de Norte para o Sul e ajuda a elevar ainda mais a temperatura e faz calor. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas faixas Leste e Sul o vento seguirá persistente com rajadas fracas a moderadas entre a tarde e à noite com impacto na sensação térmica ao ar livre. Não se afasta chuva isolada e esparsa, passageira a tarde na parte Norte. Amanhã e na sexta a previsão é de tempo firme e ensolarado com calor intenso.

O Sol predomina em Porto Alegre ao longo do dia

O sol predomina ao longo desta quarta-feira em Porto Alegre. O vento se intensifica a tarde com rajadas fracas a moderadas. A partir de amanhã e até o domingo o tempo fica ensolarado e muito quente na Capital e Região Metropolitana. A chuva retorna somente na segunda.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 36°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 19ºC