Instituto da Mama elege nova diretoria

Na última sexta-feira (16), o Instituto da Mama elegeu sua nova diretoria executiva. Nos últimos 29 anos, a instituição foi presidida pela médica Maira Caleffi, que agora passa a Presidente de Honra do Imama.

A eleita para assumir o cargo de presidente, Cíntia Seben, é advogada e ingressou na Causa Rosa em 2012, como voluntária responsável pelo jurídico da instituição. Além dela, também foi escolhida a 1° vice-presidente, Lucy Bonazzy, psicóloga responsável pelos serviços gratuitos de apoio e acolhimento as mulheres com câncer de mama na entidade, e o 2° vice-presidente, Ademar José Bedin Júnior, mastologista membro da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e integrante do staff no Núcleo da Mama do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre.