Uso de máscara volta a ser obrigatório em ambientes hospitalares de Porto Alegre

O uso de máscaras volta a ser obrigatório em áreas assistenciais de hospitais, pronto atendimentos, unidades de saúde da Atenção Primária em Saúde e instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) a partir desta terça-feira (20) em Porto Alegre. A determinação consta no decreto nº 21.790, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), e vale para instituições públicas e privadas.

A decisão está baseada em parecer da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e, segunda a pasta, busca preservar os profissionais que atuam nas pontas dos serviços de saúde. A medida foi tomada em consenso com representantes de hospitais, após reunião virtual.

Boletim Epidemiológico COVID-19 nº 39/2022 A SMS baseou a decisão devido à situação epidemiológica da Capital, que consta no. O documento indica aumento da circulação viral, novas ocorrências de surtos, aumento no número de novas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com COVID-19, além do aumento da demanda de sintomáticos junto aos serviços de atenção à saúde.

Ainda, a pasta aponta para a insuficiente cobertura da segunda dose e reforços da vacina. São 9,6% de crianças de 3-4 anos e 59,6% de crianças de 5-11 anos com duas doses; 24,4% de adolescentes de 12-17 anos com um reforço; 29,3% das pessoas com 18 a 79 anos e 60,8% das pessoas com 80 anos ou mais com o segundo reforço.

A pasta ainda recomenda o uso da máscara de proteção para gestantes, pacientes vulneráveis - como imunodeprimidos, em tratamento de doenças oncológicas e com doenças crônicas - nos estabelecimentos ambulatoriais privados, destinados à prestação de serviço em saúde (clínicas, consultórios), nos serviços especializados da Diretoria de Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre e para qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios ou de doenças com transmissão por via respiratória.