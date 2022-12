Melo assina decreto que regulamenta Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental

Decreto assinado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na manhã desta terça-feira (20) regulamenta o Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental. O atestado será concedido aos empreendimentos que adotam práticas sustentáveis em construções destinadas à redução dos impactos ambientais. A cerimônia foi realizada no auditório do Hospital Moinhos de Vento, primeira instituição agraciada com o selo.

Segundo o secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, a certificação será obtida por meio de pontuações estabelecidas de acordo com as ações implementadas. Dependendo da soma, serão concedidos certificados nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

A ideia, explica Bremm, é incluir benefícios fiscais aos agraciados. “Enviamos a proposta para a Câmara de Vereadores, mas ainda está sob análise. Já temos todos os critérios para conceder desconto de até 10% no IPTU, dependendo do escalonamento que ele atingir”, afirma.

De acordo com a diretora de políticas e projetos de Sustentabilidade da prefeitura e idealizadora da certificação, Rovana Reale Bortolini, são sete os critérios avaliados: conservação da biodiversidade local; adequação às condições climáticas; água; energia e emissão de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE); gestão de resíduos; uso de materiais sustentáveis e acessibilidade; mobilidade e humanização das edificações e dos espaços urbanos.

O processo é realizado por plataforma digital desenvolvida pela Codex. O diretor de negócios da empresa especializada em soluções de tecnologia, desenvolvimento de sistemas de informação e governança de dados, Venicios Santos, explica que a ferramenta ajuda na adesão da população e no gerenciamento por parte da prefeitura.

“A parceria com a administração municipal faz parte do nosso propósito de criar soluções tecnológicas e inovadoras em prol do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento de metas e acordos internacionais, como os estabelecidos na COP 27”, completa.

Para o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, “faz muito sentido que esse momento histórico aconteça no local. "Estamos bastante adiantados nessa agenda e fomos o primeiro hospital do Brasil a construir, dentro da área hospitalar, uma Central de Transformação de Resíduos”, lembra. Além disso, o dirigente ressalta que a instituição passou a reciclar ou reaproveitar 100% do lixo gerado, restos de alimentos servem de adubo para a estufa agrícola, plástico e papel viram sacos de lixo e papel higiênico, e do TNT são feitos aventais e sacolas ecológicas.

Neste sentido, o superintendente Administrativo e de Infraestrutura do hospital, Evandro Moraes, inclui esta certificação no patamar de outras conquistadas pela casa de saúde, como o certificado ISO 14001, o Selo Ouro do GHG Protocol e a renovação do Certificado Internacional I-REC (de energia 100% limpa, de fonte renovável).

Saiba mais

Para participar, é preciso aderir ao Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Porto Alegre, por meio da sua plataforma digital. Para concessão da pontuação, o empreendimento deverá adotar medidas em sete dimensões:

- Na conservação da biodiversidade local serão pontuadas medidas como a preservação ou plantio de espécies nativas regionais e adoção de medidas para evitar o choque de aves contra os vidros.

- Em relação à adequação às condições climáticas, somam pontos a implantação de telhado verde com 30% de área livre da laje ou parede verde em no mínimo 25% da fachada frontal, isolamento térmico na cobertura ou nas fechadas do prédio, entre outros itens.

- No quesito energia e emissão de gases de efeito estufa, a certificação leva em conta a utilização de iluminação artificial inteligente e o uso de energia renovável, como solar, térmica, fotovoltaica, eólica, biomassa e biogás.

- Na utilização de água, ganham pontos medidas de uso com eficiência de recursos hídricos, como sistema de reuso e aproveitamento de água, fontes de aquecimento solar de água e controle, e gerenciamento de águas pluviais.

- A destinação diferenciada dos resíduos gerados também soma pontos, como encaminhamento de óleo de cozinha a um local de processamento licenciado ambientalmente, trituradores ou compactadores de resíduos sólidos e ainda compartimento para armazenamento temporário de resíduos eletrônicos.

- Outro ponto a ser considerado é acessibilidade, mobilidade e humanização das edificações e dos espaços urbanos para garantir vagas para veículos elétricos, bicicletários, evitar uso de grades ou muros da frente do prédio, colocação de bancos na área frontal, entre outros pontos.

- Utilização de materiais que sejam comprovadamente ecológicos, seja por meio de sua origem, do ciclo de produção, da durabilidade, de menor geração de resíduos na obra ou com capacidade de reciclagem.