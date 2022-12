Leste e Sul do Rio Grande do Sul têm possibilidade de chuva nesta terça-feira

Nas faixas Leste e Sul do Rio Grande do Sul a terça-feira (20) terá variações de nuvens e pancadas de chuva. Na Metade Oeste e nas Missões o tempo fica firme com a presença do sol desde as primeiras horas da manhã. Em razão disso esquenta mais nesta região com máximas que deverão oscilar entre 32ºC e 34°C. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Leste e Sul do Rio Grande do Sul, por outro lado, a temperatura sobe devagar e a máxima varia entre 22ºC e 24ºC entre a Serra, Litoral e Costa Doce. O vento segue presente com rajadas fracas a moderadas entre a tarde e à noite. A partir de quarta-feira (21) deverá aumentar a temperatura.

A terça-feira (20) terá variação de nuvens, sol e pancadas esparsas de chuva em Porto Alegre. O vento será persistente entre os quadrantes Leste e Sudeste. Entre a quarta-feira (21) e a sexta-feira (23) os modelos meteorológicos projetam tempo mais aberto com sol e a temperatura sobe mais durante as tardes com previsão de mais calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 34°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 18°C