Ufpel divulga histórico com mil dias de Covid-19 em Pelotas

Mil dias, este é o tempo em que o município de Pelotas enfrenta as consequências da pandemia Covid-19, desde o primeiro caso confirmado em 25 de março de 2020, 15 dias após o primeiro registro da doença no Rio Grande do Sul. Neste período, a cidade registrou um total de 105.216 casos e 1.553 óbitos, sendo 18 de março de 2021 o dia com mais vítimas fatais pela doença, com 15 óbitos.

Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (19) por pesquisadores do Grupo de Dispersão de Poluentes e Engenharia Nuclear (Gdispen), da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel). Até o dia 17 deste mês, as informações foram coletadas por meio da secretaria de saúde do município.

Com 343 mil habitantes, sendo a maior cidade da região Sul do Estado, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), neste ano, Pelotas alcançou o registro de 100 mil casos da doença no dia 14 de agosto. Durante os mil dias de Covid-19, o maior número de casos novos em um único dia foi registrado em 26 de janeiro, totalizando 1312 casos.

Nos últimos 30 dias, a cidade registrou um total de 1.728 casos, com a média de 57,6 casos por dia. Neste período, não houve nenhum óbito. No entanto, no mês anterior, foram registrados 296 casos, com média de 10 casos por dia e três mortes - ou seja, um aumento de aproximadamente 6 vezes mais casos/dia.

Além de apresentar a síntese histórica, o estudo alerta para a intensificação no município. No último dia 17, foram registradas 754 infecções, em comparação com 52 casos do mês anterior.

Com as festas de final de ano, o Grupo de Pesquisa recomenda o reforço nos cuidados. As medidas incluem a higiene das mãos, ambientes ventilados, máscaras em ambientes com aglomeração e testes, em caso de sintomas. O grupo ressalta que o número de casos ativos no município, "provavelmente é bem maior" que os dados disponibilizados pelos órgãos de saúde, o que sugere cautela. Em razão da comercialização dos testes em farmácia a partir de 2022, as informações sobre os resultados positivos podem não chegar às autoridades sanitárias.

Em relação à vacinação em Pelotas, identificam-se desigualdades por faixa etária. Cerca de 80% da população vacinável recebeu a terceira dose ou o primeiro reforço, porém, a cobertura da população de 18 a 39 anos, nessa situação, está inferior a 60%. Os pesquisadores reforçam a importância de completar o sistema vacinal e da continuidade do trabalho de vigilância epidemiológica.