Emergência adulto do Hospital de Clínicas restringe atendimento até o dia 8 de janeiro

A emergência adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) estará com restrição máxima no atendimento a partir desta segunda-feira (19) até o dia 8 de janeiro de 2023 para realização de limpeza nos dutos de ar condicionado e adequações estruturais solicitadas pela Vigilância Sanitária. Nesse período, serão recebidos apenas pacientes encaminhados via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou com risco iminente de morte. A orientação é de que a população procure outros serviços da rede de saúde. O retorno ao atendimento normal da emergência será no dia 9 de janeiro, às 7h.

A limpeza dos dutos de ar condicionado, realizada a cada dois anos, é uma exigência legal a fim de garantir a segurança de pacientes e profissionais. Para que seja feita, é necessário que a área esteja vazia. O Hospital de Clínicas também está mobilizado para tentar transferir internamente os pacientes que necessitam permanecer hospitalizados. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e as demais autoridades foram notificadas com a devida antecedência para viabilizar a ação. A emergência adulto do Hospital de Clínicas possui 56 leitos. No entanto, com a função da limpeza dos dutos de ar condicionado, os leitos não serão ocupados pelos pacientes.