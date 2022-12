Pilotos rejeitam nova proposta e greve está mantida

manter a greve Os tripulantes aéreos decidiram neste domingo (18)programada para esta segunda-feira (19). A categoria rejeitou uma proposta apresentada pelo Snea (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) após negociação intermediada pelo vice-presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministro Aloysio Corrêa da Veiga.

Com a decisão da categoria neste domingo, os atrasos nas decolagens programadas entre 6h e 8h nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos, Galeão, Santos Dumont (ambos no Rio), Viracopos (Campinas), Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins (Belo Horizonte) estão mantidos.

Os aeronautas aprovaram na quinta (15) a realização de greve por tempo indeterminado a partir de segunda. A data coincide com a semana que antecede o Natal e, portanto, período de pico de viagens aéreas.

Na sexta, a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST, atendeu parcialmente um pedido das aéreas e determinou a manutenção de 90% do dos tripulantes seguissem na ativa. A leitura do sindicato dos aeronautas é a de que o desenho definido para a greve permite que ela continuasse, ao mesmo tempo que em a decisão seria cumprida.

Os tripulantes seguiriam trabalhando e se apresentariam a seus postos de trabalho, mas atrasariam as decolagens do início da manhã. A estimativa do sindicato é de que os voos com partidas entre 6h e 8h representariam de 1% a 2% dos tripulantes na ativa no horário.

Optaram por não aceitar a proposta fechada com o Snea 76,3% dos pilotos, copilotos e comissários de bordo que votaram. Ao todo, 5.767 votaram na assembleia online que teve início às 22h de sábado e terminou neste domingo, por volta de 15h.

A proposta apresentada pelo Snea no TST previa a renovação da atual convenção coletiva dos aeronautas, reajuste de salários e benefícios pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais 5% de ganho real (acima da inflação) e a inclusão de uma nova cláusula que autoriza os tripulantes a venderem voluntariamente algumas folgas.