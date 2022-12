Sine Municipal tem 1.442 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A semana começa com 1.442 vagas disponíveis no Sine Municipal. O destaque é o setor de serviços, com 100 oportunidades para operador de telemarketing receptivo. Na área de construção civil, são 80 vagas para montador de andaimes, 47 para pedreiro, 68 para servente de obras, entre outras (confira abaixo a relação completa).

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Vagas para Pessoas Com Deficiência

Auxiliar de limpeza - 5

Vagas temporárias

Auxiliar de limpeza - 44

Vagas da semana

Açougueiro - 6

Ajudante de açougueiro (comércio) - 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 32

Ajudante de eletricista - 6

Ajudante de motorista - 2

Ajudante de obras - 14

Ajudante de pintor - 10

Ajustador mecânico - 1

Almoxarife - 1

Analista contábil - 1

Analista de mídias sociais - 1

Analista de negócios - 1

Analista de recursos humanos - 1

Armador de estrutura de concreto - 5

Armador de estrutura de concreto armado - 5

Armador de ferragens na construção civil - 10

Arquiteto de edificações - 1

Assistente de vendas - 3

Atendente balconista - 3

Atendente de bar - 6

Atendente de cafeteria - 1

Atendente de lojas - 3

Atendente de lojas e mercados - 4

Atendente de mesa - 15

Auxiliar administrativo - 5

Auxiliar contábil - 4

Auxiliar de almoxarifado - 6

Auxiliar de cobrança - 1

Auxiliar de compras - 1

Auxiliar de contabilidade - 1

Auxiliar de cozinha - 21

Auxiliar de escritório - 1

Auxiliar de estoque - 2

Auxiliar de expedição - 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes - 2

Auxiliar de lavanderia - 9

Auxiliar de limpeza - 26

Auxiliar de linha de produção - 8

Auxiliar de manutenção de linha férrea - 3

Auxiliar de manutenção predial - 8

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 2

Auxiliar de padeiro - 1

Auxiliar de pedreiro - 25

Auxiliar de pessoal - 3

Auxiliar de produção (na confecção de roupas) - 2

Auxiliar de segurança - 15

Auxiliar de sushiman - 2

Auxiliar de técnico de eletrônica - 1

Auxiliar de veterinário - 2

Auxiliar financeiro - 1

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) - 60

Auxiliar mecânico de refrigeração - 1

Auxiliar técnico de montagem - 1

Auxiliar técnico de refrigeração - 1

Borracheiro auxiliar - 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) - 10

Caldeireiro de manutenção - 7

Caldeireiro montador - 2

Caldeirista - 1

Camareira de hotel - 4

Carpinteiro - 45

Carpinteiro de obras - 5

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 10

Caseiro - 7

Chapeador - 1

Chapeador de veículos - 1

Chapista de lanchonete - 2

Churrasqueiro - 2

Comprador - 1

Conferente de carga e descarga - 4

Conferente de logística - 2

Consultor administrativo - 1

Consultor de vendas - 5

Copeiro - 2

Corretor de imóveis - 5

Cozinheiro de restaurante - 2

Cozinheiro geral - 35

Eletricista - 17

Eletricista auxiliar - 4

Eletrotécnico - 4

Empacotador, a mão - 1

Empregado doméstico arrumador - 1

Empregado doméstico faxineiro - 3

Empregado doméstico diarista - 1

Encanador - 42

Encarregado de montagem - 5

Encarregado de obras - 4

Engenheiro civil - 2

Estirador de couros e peles (preparação) - 2

Estoquista - 1

Ferramenteiro - 1

Ferreiro - 35

Fiel de depósito - 2

Fiscal de loja - 10

Frentista - 3

Garçom - 15

Gerente de loja e supermercado - 1

Gerente financeiro - 1

Gesseiro - 2

Greidista - 6

Impressor de corte e vinco - 2

Instalador de alarme - 1

Instalador de painéis - 1

Instalador de som e acessórios de veículos - 1

Instalador fotovoltaico - 1

Instalador-reparador de rede elétrica - 2

Lavador de veículos - 2

Limpador de fachadas - 3

Limpador de vidros - 3

Lubrificador de automóveis - 1

Manobrista - 5

Marceneiro - 1

Mecânico de aparelhos domésticos - 2

Mecânico de manutenção de ar condicionado - 1

Mecânico de manutenção de automóveis - 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares - 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 2

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) - 10

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) - 1

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 1

Mecânico montador - 1

Mestre de obras - 4

Monitor externo de alarmes - 1

Montador - 6

Montador de andaimes (edificações) - 80

Montador de calçados - 1

Montador de estruturas metálicas - 5

Montador de pneus - 1

Motorista de caminhão - 18

Motorista de caminhão leve - 16

Motorista de caminhão-guindaste - 2

Motorista de caminhão-pipa - 10

Motorista de furgão - 2

Motorista de furgão ou veículo similar - 2

Motorista entregador - 6

Nutricionista - 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 2

Operador de acabamento (indústria gráfica) - 2

Operador de caixa - 19

Operador de carregadeira - 2

Operador de compactadora de solos - 2

Operador de empilhadeira - 2

Operador de esmerilador de trilhos, no acabamento de metais - 1

Operador de impressora ofsete - 2

Operador de máquinas florestais (colheitadeira) - 10

Operador de motosserra - 7

Operador de movimentação e armazenamento de carga - 10

Operador de prensa - 1

Operador de retro-escavadeira - 3

Operador de rolo compactador - 2

Operador de rolo (impermeabilização) - 1

Operador de telemarketing ativo - 18

Operador de telemarketing receptivo - 100

Operador eletromecânico - 2

Operador gráfico de corte e vinco na impressão - 2

Padeiro - 1

Padeiro confeiteiro - 2

Pavimentador - 2

Pedreiro - 74

Pintor de automóveis - 2

Pintor de obras - 15

Polidor de veículos - 1

Porteiro - 12

Promotor de vendas - 6

Recepcionista, em geral -3

Repositor de mercadorias - 15

Serralheiro - 1

Serralheiro de alumínio - 1

Servente de limpeza - 9

Servente de obras - 68

Soldador - 22

Supervisor de logística - 2

Supervisor de materiais em almoxarifado - 1

Supervisor de vendas comercial - 1

Técnico de contabilidade - 1

Técnico de manutenção industrial - 1

Técnico de operação eletrotécnica - 1

Técnico de produção eletrônica - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 1

Técnico em eletromecânica - 2

Técnico em mecatrônica - automação da manufatura - 1

Técnico em nutrição e dietética - 2

Técnico em segurança do trabalho - 3

Técnico mecânico em ar condicionado - 1

Técnico mecânico (máquinas) - 1

Tecnólogo em eletrônica - 1

Torneiro mecânico - 1

Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles - 3

Vendedor (comércio de mercadorias) - 1

Vendedor ( comércio varejista) - 3

Vendedor interno - 21

Vidraceiro colocador de vidros - 1

Vigia - 4

Vigilante - 50

Zelador - 1