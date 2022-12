Ônibus de Porto Alegre retomarão operação com ar-condicionado a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (19), os ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre que são equipados com ar-condicionado voltarão a ligar o equipamento, segundo informações da prefeitura da Capital. Porto Alegre tem, hoje, 1.337 ônibus na frota. Desses, 690 são equipados com ar-condicionado, o que representa 51,61% do total de veículos.