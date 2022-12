Referência em direitos humanos, Jair Krischke recebe título de Doutor Honoris Causa pela Unisinos

Um dos principais nomes na defesa dos direitos humanos no cenário nacional, Jair Krischke recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Unisinos. A proposta foi aprovada pelo Conselho Universitário e a entrega aconteceu em sessão solene extraordinária no campus de Porto Alegre, nessa quinta-feira (15).

A homenagem foi uma proposta da Escola de Humanidades da Unisinos. Essa é a primeira concessão do título na gestão do Pe. Sergio Mariucci, atual reitor da universidade. "A democracia tem que ser a gramática que impera e rege o estado de direito. Fazemos essa homenagem com muita satisfação por se tratar de alguém que atua em campo tão estritamente conectado com a Unisinos: a defesa e a promoção dos direitos humanos", destaca o reitor.

Krischke é presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (MJDH), organização em que atua há quase seis décadas. Com participação na área de defesa dos direitos humanos desde a ditadura militar brasileira (1964-1985), ele ajudou a salvar cerca de duas mil vidas provenientes de diferentes países latino-americanos.

Natural de Porto Alegre, Krischke tem 83 anos e atua junto à Unesco e ao Alto Comissariado das Nações Unidades para os Refugiados (ACNUR) desde os anos 1960. Mesmo sem formação superior, tornou-se uma das referências em ditaduras na América Latina, por onde circula, lecionando e atuando na defesa dos direitos humanos.

"Sinto-me honradíssimo com essa láurea que a Unisinos me confere. É uma honra enorme, mas, por uma questão de justiça, ela deve ser compartilhada, pois não cabe apenas à minha pessoa. Todo esse trabalho é fruto de um grupo de pessoas, em especial meus companheiros do MJDH", agradece Krischke.

Estiveram presentes na cerimônia de entrega do título o reitor da Unisinos, Pe. Sergio Mariucci; o decano da Escola de Humanidades, Luiz Rohden; a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Unisinos, Fernanda Frizzo Bragato; e o coordenador da Cátedra Unesco de Direitos Humanos, Castor Mari Martín Bartolomé Ruiz.