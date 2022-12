Estação Ecológica do Taim segue com incêndios que já atingiram mais de 2,5 mil hectares

Desde a última segunda-feira (12) há registros de pontos de incêndio na Estação Ecológica do Taim, entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado. As chamas na reserva ambiental de quase 33 hectares tiveram início após a queda de um raio, próximo à BR-471, no município de Santa Vitória do Palmar. Em razão do movimento dos ventos, o fogo não prejudicou a rodovia - que segue sendo monitorada -, mas continua ativo na Estação e a estimativa é que mais de 2,5 mil hectares do local foram impactados, conforme o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela reserva, atualizou nesta quinta-feira (15).

Brigadistas do ICMBio trabalham para conter os incêndios. Além deles, há apoio de profissionais contratados pela empresa CMPC, multinacional com Termo de Cooperação Técnica em andamento junto ao instituto.

A mudança dos ventos, que estão virando na direção Nordeste, é analisada pelo ICMBio. Além disso, há uma linha de fogo de 10km de comprimento atingindo o banhado. Por se tratar deste tipo de vegetação, as chamas são combatidas nos flancos, com o objetivo de não entrar em propriedades vizinhas, informa o instituto.

A equipe do ICMBio monitorou que o fogo está atingindo a parte seca da vegetação e não vai atingir as raízes, que estão protegidas pela umidade ainda existente no solo, o que deve permitir uma rápida recuperação das plantas, segundo o instituto. Foi constatado, ainda, que há "ilhas" sem chamas para refúgio da fauna local.

A reportagem tentou contato com os bombeiros da região, que não responderam até a publicação desta matéria.

Confira imagem de satélite desta quinta-feira (15), que revela a estimativa do ICMBio de 2.531,86 hectares atingidos pelos incêndios:

A linha vermelha indica as áreas afetadas pelo fogo; a preta, a extensão da reserva (Crédito: ICMBio/Divulgação/JC)