Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 10 a 16 de dezembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 10 e 16 de dezembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Voo ligando Porto Alegre a Santa Maria foi suspenso em 1 de dezembro. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.

O jornalista gaúcho Voltaire Porto, de 47 anos, foi encontrado morto na noite de terça-feira (13) em sua casa, no bairro Jardim Itu, na Zona Norte de Porto Alegre. Matéria: Redação JC. Foto: Divulgação/SindiRádio//JC.

Chuva forte em Porto Alegre resultou em alagamento no Mercado Público da Capital. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Paulo da Silva/Divulgação/JC.

O técnico da seleção brasileira confirmou que a eliminação para a Croácia na Copa do Catar foi sua última partida no comando do time. Matéria: Folhapress. Foto: Nelson Almeida/AFP/JC.

O IPVA 2023 no RS pode ser pago a partir desde quarta-feira (14) com desconto pela antecipação. Matéria: Redação JC. Foto: Andressa Pufal/JC.