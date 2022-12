Frota de ônibus de Porto Alegre volta a circular com ar-condicionado ligado

Os últimos dias têm sido de sofrimento para os usuários do transporte coletivo em Porto Alegre. Com termômetros marcando mais de 30°C, algumas pessoas relataram mal-estar durante as viagens e reclamaram que os ônibus não estavam circulando com o ar-condicionado ligado, no caso dos que possuíam refrigeração.

A partir de segunda-feira (19), o problema será solucionado nos 690 veículos equipados com o sistema, que voltarão a ser ligados. Após análise financeira e diálogo com os órgãos de saúde, considerando que os equipamentos estão fora de operação desde março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19, a prefeitura autorizou, nesta sexta-feira (16), que os equipamentos voltem a ser ligados.

“Fizemos uma discussão interna na gestão, com a saúde e também com as operadoras. Em um esforço de caixa, a prefeitura arcará com o custo mensal de R$ 826 mil para que os usuários tenham mais qualidade no transporte durante esses meses de calor intenso”, afirma o prefeito Sebastião Melo.

Porto Alegre tem hoje 1.337 ônibus na frota. Do total, 51,61% contam com ar-condicionado. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, explica que a ligação será gradativa em função de questões técnicas. “Consultamos a Carris e as operadoras. Aqueles ônibus que tiverem condições já irão circular com o ar-condicionado ligado imediatamente. Para os veículos em que o equipamento precisa passar por manutenção, daremos prazo até 1º de janeiro”, explica.

Neste ano, o governo municipal lançou o Mais Transporte, programa de qualificação do transporte público. Naquele momento, quando foi feita a análise que manteve a passagem em R$ 4,80 com um subsídio de R$ 100 milhões, o Brasil estava sob forte efeito da pandemia, e a orientação dos órgãos de saúde era de manter as janelas abertas e não ligar o ar-condicionado. Conforme o atual decreto, o uso de máscaras no transporte coletivo segue como recomendação.