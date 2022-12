Fim de semana terá Carnaval de rua em Porto Alegre

No próximo domingo, dia 18 de dezembro, o Bloco Bah Guri participa do Festival dos Blocos de Porto Alegre, na avenida Augusto de Carvalho, junto à Rótula das Cuias. O bloco inicia a sua apresentação às 14h30min com o cantor PH e banda tocando samba e axé. A musa do bloco Stani Kniphoff promete animação durante a uma hora destinada ao Bah Guri.

Fundado pelo influenciador digital e professor Vinícius Mitto, o Bloco Bah Guri reuniu mais de 50 mil foliões em fevereiro de 2020, quando estreou no Carnaval de rua da Capital. “Este é o primeiro encontro oficial com o público após 2020, um momento de retomada após nossa estreia, pouco antes do início da pandemia. Vamos aproveitar este pré-Carnaval para fazer um aquecimento para o mês de fevereiro, quando realmente teremos uma programação de Carnaval após estes dois anos”, conta Vinícius.

O Festival dos Blocos de Porto Alegre terá início às 13h e se estende até as 21h, com entrada franca. O Festival é uma realização da prefeitura de Porto Alegre em parceria com a produtora By Gold.