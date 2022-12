Prefeitura instala bebedouros em parques da Capital

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) está instalando bebedouros em quatro parques de Porto Alegre. As equipes contratadas pela Smsurb já fixaram dois equipamentos no Parque Farroupilha (Redenção) e cinco no Parque Marinha. Ainda em dezembro, serão instalados três bebedouros no Parque Germânia e um no Parcão. O serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Em 2023, outros parques serão contemplados.