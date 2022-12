Resumo da semana: pagamento do IPVA antecipado, final da Copa e PIB do RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

IPVA 2023 já pode ser pago com desconto pela antecipação . Neste ano, foram aplicados os maiores descontos para pagamento antecipado e o prazo de parcelamento alongado foi mantido em seis meses, de janeiro a junho. Pagando antecipadamente neste mês e com a soma dos descontos, abatimento pode chegar a 32%.

Argentina e França A final da Copa do Mundo do Catar acontece neste domingo entre. Já a Croácia ou Marrocos decidem o terceiro lugar no sábado.

salário mínimo a R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023 . A ampliação do piso nacional representa um reajuste de 7,4% em relação aos atuais R$ 1.212.

Ministério Público de Contas solicita auditoria em proposta de concessão da Redenção por ausência de estudos técnicos prévios que demonstrem a viabilidade do empreendimento e a possibilidade de danos irreversíveis ao meio ambiente e ao patrimônio público.

IPCA para 2022 cai a 5,79% e continua em 5,08% para 2023 Na economia, PIB do Rio Grande do Sul sobe 1,3% no terceiro trimestre de 2022 e, projeta Focus.

Leite projeta novo ciclo de investimentos para o RS em 2023 . Confira esse e outros conteúdos no caderno Perspectivas, publicado nesta sexta no Jornal do Comércio.