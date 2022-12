Ação em Porto Alegre mostra como fogos de artifício afetam autistas

Jogos da Copa do Mundo, virada de ano e uma série de eventos que ainda utilizam fogos de artifício com ruído geram preocupação não apenas para saúde dos pets, mas para crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na busca pela conscientização da Lei dos Fogos, criada pela deputada Luciana Genro em 2019, até a próxima terça-feira (20), uma ação sobre a temática ocorre no Centro Histórico de Porto Alegre e na Redenção.

"Eu não acompanho jogos, mas na última vitória do Brasil na copa, minha filha teve uma crise tão forte que caiu desmaiada no chão. Precisamos ir para as ruas e fazer com que as pessoas sintam na pele para finalmente se conscientizarem", comenta Érika Rocha, presidente do Projeto Social Angelina Luz. De acordo com ela, sua filha Angelina, de seis anos, foi diagnosticada com autismo com apenas um ano de idade e sofre constantemente com o barulho alto dos fogos.

Incluída no Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Sul, a Semana de Conscientização sobre a Lei dos Fogos, realizada nos últimos sete dias do ano, surge com o objetivo de mobilizar a população sobre os danos que os ruídos podem causar à saúde, principalmente, de crianças com autismo.

Para que a população experiencie a forma como o som é recebido por pessoas sensíveis ao barulho, uma cadeira com fones de ouvido é disponibilizada no local. No mesmo espaço, é exposto um banner explicativo sobre os danos causados, além de um abaixo assinado solicitando efetiva fiscalização e entrega de folheto explicativo.

"A Lei nº 15.366/19, que proibiu a utilização dos fogos, é difícil de fiscalizar porque é em nível Estadual e não conseguimos proibir a venda desses fogos. Isso dependeria de uma legislação federal. As lojas podem vender, mas as pessoas não podem utilizá-lo. Por isso, criamos essa ação", explica Luciana.

Nesta quinta-feira (15), ocorreu a primeira atividade na Esquina Democrática. Cerca de 30 pessoas participaram da experiência e, conforme Érika, não aguentaram 30 segundos com os fones de ouvido. O convite era para que o fone fosse utilizado por 1 minuto.

"Com essas perdas neurais, olho para minha filha e vejo que perco um pouco dela a cada dia. Me pergunto, na conta de quem fica?", questiona Érika.

A ação de conscientização também ocorrerá na Redenção, no domingo (18), a partir das 10h. Já na segunda e terça-feira, a atividade acontece na Esquina Democrática, a partir das 11h. No dia 22, ocorre a abertura oficial da Semana em evento institucional na Assembleia Legislativa.