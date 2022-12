Governo Lula vai rediscutir concessão de rodovias no RS

A concessão de quase 675 quilômetros de rodovias federais no Rio Grande do Sul será reavaliada pelo governo Lula, que assume em janeiro. O deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT), que integra a equipe de transição, informou que foi feito um pedido ao atual governo para não avançar com o trâmite que prevê a instalação de 13 praças de pedágio nas BRs-116, 158, 290 e 392 no RS. "Já tomamos a decisão, queremos reabrir este debate para pensar o modelo de parceria que atenda à necessidade de investimento", declarou.

Pimenta criticou a medida mais recente em relação ao tema, em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou uma audiência pública numa sexta-feira "sem sequer ter ocorrido uma audiência nas cidades". A fala a prefeitos nesta quinta-feira (15), durante almoço realizado pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), foi recebida com aplausos.

"Temos procurado atrair o maior número possível de investidores para dentro das nossas cidades, para que gerem mais emprego e renda. E quando se fala de uma praça de pedágio no nosso município ou no limite, está repelindo os investimentos", declarou Rodrigo Battistella, prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Granpal. Segundo ele, há um entendimento conjunto, na região, contra o modelo em pauta.

Também participou do almoço o vice-governador eleito, Gabriel Souza (MDB). "Temos muitas pautas com o governo federal, não só na infraestrutura", alertou. O emedebista ressaltou o interesse em trabalhar em parceria com o governo federal, assim como tem sido feito com os municípios. "Queremos aproximar essa relação, independente da cor partidária. Zero de chance, da nossa parte, de isso contaminar o debate que teremos que ter a nível nacional", ponderou.