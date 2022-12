Leste do Rio Grande do Sul tem possibilidade chuva nesta sexta-feira

O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16), mas em pontos do Leste devem ter períodos de maior nebulosidade. Chove em vários setores do Leste como na área da Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre, Serra, Aparados e Litoral Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas demais regiões do Rio Grande do Sul o tempo firme predomina, exceto por pontos muito isolados da Metade Norte que podem ter chuva passageira. O ar mais frio avança pelo Sul e o Leste após a passagem da frente fria com um dia ameno. No Centro, Oeste e Noroeste, embora a redução das temperaturas máximas, o calor persiste.

Porto Alegre e a Região Metropolitana devem ter um dia com maior presença de nuvens nesta sexta-feira (16) com momentos de nublado a encoberto. Há possibilidade de chuva no decorrer do dia. Embora a instabilidade, aberturas de sol não são descartadas. O ar mais frio avança pelo Leste do Rio Grande do Sul e traz um dia agradável na região.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 19ºC