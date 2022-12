Prêmio ARI reconhece trabalho de jornalistas e estudantes

A Associação Rio-Grandense de Imprensa realizou, na manhã desta quinta-feira (15), a 64° Prêmio ARI Banrisul de Jornalismo. O evento foi realizado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), e reconheceu o trabalho de jornalistas e estudantes. Confira, abaixo, todos os premiados.

A ARI recebeu a inscrição de 331 trabalhos inscritos em 11 categorias profissionais e cinco universitárias. Foram entregues prêmios de 1º e 2º lugar em cada categoria, além de três menções honrosas para os selecionados.

Ganhadores do Prêmio ARI de 2022:

Categorias profissionais

Reportagem impressa geral

1º lugar: Alberi Silveira dos Santos Neto - Ler e escrever, os maiores desafios no pós-pandemia - Diário Gaúcho;

2º lugar: Isadora Smaniotto Garcia - Nova vida em 2022- Diário Gaúcho;

Menção honrosa 3º: Humberto Trezzi - Cadê as creches - Conheça o imbróglio que interrompeu a construção de centenas de escolas infantis no Rio Grande do Sul -

Zero Hora;

Menção honrosa 4º: Marcel Hartmann Prestes - O fim do Hospital Colônia Itapuã - Zero Hora/GZH;

Menção honrosa 5º: Marcel Hartmann Prestes - Merenda contra a fome - ZH/GZH.

Reportagem econômica

1º lugar: Debora Regina Ertel - Série economia circular - Jornal ABC;

2º lugar: Carlos Alberto Teixeira Correa - O brasileiro é gamer, mas não sabe - Correio do Povo;

Menção honrosa 3º: Elstor Hanzen - Mesmo com baixo custo e eficiência comprovada, invenções encontram barreiras para chegar ao mercado - Jornal da Ufrgs;

Menção honrosa 4º: Marcel Hartmann Prestes - Contra o etarismo no trabalho - Zero Hora/GZH;

Menção honrosa 5º: Carolina Netto Jardine - Caminho aberto à era do carbono - Angus rentável e sustentável – Revista AG.

Reportagem cultural

1º lugar: Karine Dalla Valle da Silva - As cartas de Elis - Zero Hora;

2º lugar: Marcello Alves Campos - “Um mistério chamado Horacina Correa” - Jornal do Comércio;

Menção honrosa 3º: João Vicente Ribas - Série cultura missioneira - Jornal do Comércio;

Menção honrosa 4º: Camila Bengo dos Santos - O griô paraquedas - Zero Hora e Diário Gaúcho;

Menção honrosa 5º: William Mansque Rodrigues - A pertinência de Giba Giba - Zero Hora.

Reportagem em vídeo

1º lugar: Luysa Espinosa - Minha raiz - RBS TV;

2º lugar: Fernanda Rodrigues da Silva - JA repórter - Jornalista mostra origens de antepassados negros no RS - RBS TV;

Menção honrosa 3º: Giovani Antonio Grizotti - Farmácias de papel - RBS TV;

menção honrosa 4º: Bruno Halpern Silveira - Campo minado - RBS TV;

menção honrosa 5º: Kelly Teixeira da Costa - Nossa voz - RBS TV.

Crônica

1º lugar: Juremir Machado da Silva - Como quem chega do nada - Matinal Jornalismo;

2º lugar: Paulo Ricardo Cunha Mendes - A bandeira - Correio do Povo;

Menção honrosa: Paulo Ricardo Cunha Mendes - Essas mãos - Correio do Povo;

Menção honrosa 4º: Rodrigo Guimarães Lopes - A paz é exceção - Zero Hora;

Menção honrosa 5º: Leonardo Oliveira da Silva - O grito da pele - Zero Hora.

Reportagem esportiva

1º lugar: Rafael Mano Diverio - Suspeitas de manipulação de resultados no RS - Zero Hora;

2º lugar: Fabricio Falkowski de Souza - Resultados manipulados - Correio do Povo;

Menção honrosa 3º: Carlos Alberto Teixeira Correa - Vitórias multiplicadas entre pai e filho - Correio do Povo;

Menção honrosa 4º: André Malinoski - Vida de jóquei - Zero Hora (Caderno Doc);

Menção honrosa 5º: Cleber Grabauska - O dia em que Everaldo foi cortado - Portal Vós.

Arte

1º lugar: Jonathas de Almeida Costa - Projeto gráfico do final de semana - Correio do Povo;

2º lugar: Carlos Eduardo Andrade Garcia - David Coimbra: Coleção GZH – Diagramação - GZH e Zero Hora;

Menção honrosa 3º: Carolina Netto Jardine - Catálogo Rincon Code - Catálogo Rincon Code;

Menção honrosa 4º: Jonathas de Almeida Costa - O desenho do voto dos brasileiros - Correio do Povo;

Menção honrosa 5 º: Carolina Netto Jardine - Campanha de contribuição sindical - FNA.

Fotojornalismo

1º lugar: Jefferson Botega - Basta de racismo - Zero Hora;

2º lugar: Mateus Bruxel - Aperto de mão negado - GZH;

Menção honrosa 3º: João Ricardo testa de Giusti - Comigo não - Correio do Povo;

Menção honrosa 4º: Andre Pitome Ávila - Avenida Independência - Zero Hora;

Menção honrosa 5º: Mateus Bruxel - Ato antidemocrático - GZH.

Charge

1º lugar: Elias Ramires Monteiro - Escola de tiro - Jornal Primeira Classe - Sindicato dos professores, S. Maria;

2º lugar: Carlos Henrique Iotti - Impresso e auditável - Blog Fumeta;

Menção honrosa 3º - Neltair Rebés Abreu (Santiago) - “racista cristão”- Jornal impresso “Brasil de Fato-RS”;

Menção honrosa 4º: Gabriel Felipe Renner – Coveiro - Jornal NH - Grupo Editorial Sinos;

Menção honrosa 5º: Carlos Henrique Iotti - Implante da homofobia - Blog Fumeta;

Áudio

1º lugar: Cid Martins - Crimes ambientais - O preço da multa não paga - Rádio Gaúcha;

2º lugar: Vítor Alves Rosa - Caso João Alberto: homicídio, preconceito e busca por justiça - Rádio Gaúcha;

Menção honrosa 3º: Georgia Pelissaro dos Santos - Dinheiro em espécies - Vós;

Menção honrosa 4º: Leno Falk - Trans no Brasil: como é viver no país que mais mata transexuais - Agência Radioweb

Menção honrosa 5º: Tércio Saccol - Dignidade consignada - Portal Vós

Web

1º lugar: Jhully da Costa Pinto - Transplantes pediátricos de coração representam vida nova para os pequenos pacientes - GZH;

2º lugar: Rodrigo Lopes - Guerra na Ucrânia - GZH;

Menção honrosa 3º: Eduardo de Matos Silva - Júri da Boate Kiss - GZH;

Menção honrosa 4º: Marcel Hartmann Prestes - Eu enfrento a depressão - ZH/GZH;

Menção honrosa 5º: Georgia Pelissaro dos Santos - O crime da casa da frente – Portal Vós;

Categorias especiais de 2022

250 anos de Porto Alegre

1º lugar: Rep em áudio - Jean Barbosa Costa - Porto Alegre em ¼ de milênio - Rádio Bandeirantes;

2º lugar: Rep web - Leandro Heitich Fontoura - Caderno especial digital 12 histórias capitais - Para entender como Porto Alegre chega aos 250 anos - GZH/Zero Hora;

Menção honrosa 3º: Rep econômica - Isadora Jacoby - GE nos bairros - A história por meio dos negócios - Jornal do Comércio;

Menção honrosa 4º: Rep cultural - Marcello Alves Campos - Porto Alegre Noite - Série “Boates que marcaram época” - Jornal do Comércio;

Menção honrosa 5º: Rep em vídeo - Simone Feltes - Série 250 anos de Porto Alegre - TVE RS.

Reportagem Nacional – Desgarrados

1º lugar- Rep vídeo - Eunice Maria Guntzel Ramos - Projeto de reflorestamento no Pantanal - TV Centro América - Filiada da Globo em MT;

2º lugar: Rep em vídeo - Maria Paula Carvalho - Em ano eleitoral, Brasil é destaque no Festival latino-americano de Biarritz - RFI Brasil (Radio França Internacional).

Prêmio universitário

Reportagem impressa universitário

1º lugar: Martha Schoen Dias - Gênero em perspectiva - CEOS - Revista do curso de Jornalismo da ESPM Porto Alegre;

2º lugar: Flavia Simões dos Santos - Lacunas de representação nos legislativos - Ufrgs;

Menção honrosa 3º: Fabrine Fiss Bartz - Almanaque código antirracista - Pucrs;

Menção honrosa 4º: Leticia Menezes Pasuch - O fogo é o centro de tudo - Jornal da Universidade - Ufrgs;

Menção honrosa 5º: Vitória Fagundes dos Santos - Os brigadeiros que transformaram uma vida - Sextante Ufrgs.

Reportagem rádio universitário

1º Lugar: Luiza Bicca Schirmer - Zero Frequência - Spotify - Espm - Porto Alegre;

2º Lugar: Arthur Stoffel Görgen - A mentira da cura gay: religião e preconceito social - Espm - Porto Alegre;

Menção Honrosa 3º: Leticia Menezes Pasuch - O legado de um marco histórico: 15 anos da Lei Maria da Penha - Fabico - Ufrgs;

Menção Honrosa 4º: Lucas dos Santos Vieira - Em busca do ouro: os caminhos do esporte olímpico brasileiro - Estúdio de Rádio - Fabico Ufrgs;

Menção Honrosa 5º: Ester Bertozzi - Choque de culturas, direitos humanos e sportwashing na realização da Copa de 2022 - Rádio Fabico Ufrgs;

Reportagem em vídeo universitário

1º Lugar: Julia Ozorio de Abreu - Curvas no caminho: os desafios do processo de adoção - Humanista Ufrgs;

2º Lugar: Marcelo Monteiro Eberhardt - Os olhos do motim - Ulbra;

Menção Honrosa 3º: Felipe Conte Rocha - (R)existência - Pucrs;

Menção Honrosa 4º: Renata Lages Alves Eberhardt - Câncer de mama na pandemia da Covid-19 - Youtube - Pucrs;

Menção Honrosa 5º: Fabrine Fiss Bartz - Falhas Tecnológicas de Reconhecimento Facial na Segurança - Pucrs;

Reportagem Multimídia Web Universitário

1º Lugar: Grégorie Garighan Ribeiro - Porto Alegre e as intersecções de uma epidemia - Ufrgs;

2º Lugar: Grégorie Garighan Ribeiro – Ditadura Militar: as marcas da repressão em Porto Alegre - Ufrgs;

Menção Honrosa 3º: Dorley Dorneles dos Santos Junior - A polêmica da chamada violência obstétrica no Brasil - Medium - Ulbra;

Menção Honrosa 4º: Geovana da Silva Benites - De volta ao passado: com metade da população em insegurança alimentar, Brasil é a “cara da fome”- Humanista Ufrgs;

Menção Honrosa 5º: Caroline Fraga de Souza - Liquida Porto Alegre: obtenha sua área verde de forma facilitada - Medium - Uniritter.

Fotojornalismo universitário

1º Lugar: Joaquim de Oliveira Moura - Ato de Lula em Porto Alegre teve mãos em “L” das Sacadas do Piratini; veja vídeo e foto - GZH;

2º Lugar: Vitória Fagundes dos Santos - As fugas que formam caminhos - Revista Sextante Ufrgs;

Menção Honrosa 3º: Ana Julia Giombelli Zanotto - Parceria Histórica: Ong Mulher em Construção e Palácio Piratini atuam em conjunto na preservação patrimonial - Medium | Disciplina de Fotojornalismo II - Ufrgs;

Menção Honrosa 4º: Vitória Fagundes dos Santos - De geração em geração: Memórias da Infância no bairro São Geraldo - Jornal da Universidade;

Menção Honrosa 5º: Julia Ozorio de Abreu - Uma velhice respeitada - Sextante - Ufrgs.

Grande Prêmio Universitário

1º Lugar: Grégorie Garighan Ribeiro - Ditadura Militar: As marcas da repressão em Porto Alegre - Ufrgs.