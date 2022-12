GHC recebe registro de patente de equipamento desenvolvido no hospital

Depois de dois anos, o desenvolvimento e aprimoramento do "Sistema Fechado de Aspiração", realizado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), recebeu o registro de patente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O dispositivo garante a proteção da equipe médica e permite a remoção de secreção de pacientes submetidos à intubação e ventilação mecânica, sem que exista risco de exposição aos aerossóis.

O desenvolvimento e aprimoramento do dispositivo ocorreu por meio da Escola GHC, em parceria com a empresa SKA Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas Ltda, ainda em 2020. Em novembro do mesmo ano, o GHC e a SKA ingressaram com o pedido de registro de patente no (INPI) com o "Sistema Fechado de Instalação e Aerocâmara para Aerossóis com Porta para Sistema Fechado de Aspiração para Pacientes Submetidos à Ventilação Artificial". No entanto, o registro foi concedido apenas no dia 13 de dezembro conforme despacho disponível no site do INPI.

A peça criada trata-se de um tubo de lúmen duplo com dois tubos de lúmen individuais, em particular para utilização no sistema traqueobronquial. O novo modelo apresenta uma série de vantagens em relação aos dispositivos já existentes. Entre elas, o fluxo de ventilação mecânica laminar que conta com menor velocidade, turbulência e vorticidade.

Além disso, o dispositivo apresenta facilidade e segurança na administração de aerossol e o aumento da biodisponibilidade na administração de fármacos aerossóis permitindo a redução do turbilhonamento e da aderência à parede interna do dispositivo. Outros fatores estão conectados com a peça, como uma solução completa do sistema de aspiração e ventilação mecânica de baixo custo de produção; maior ergonomia na utilização do sistema e uma solução com sistemas otimizados de ventilação, aspiração, medicamentos e lavagem.

Os profissionais envolvidos foram Cléber Verona, Luiz Gustavo Marin e Thiago Thomé Silveira, pelo GHC, e pela SKA, Siegfried Koelln (CEO), José Filipe Trilha de Carvalho e Micael dos Santos Mota. Junto à solicitação de pedido de patente, foi desenvolvido pelo Mestrado em Avaliação e Produção de Tecnologias em Saúde do GHC o projeto "Avaliação da Eficácia de um Dispositivo tipo Espaçador para Ventilação Mecânica Invasiva: um estudo quase-experimental". O projeto teve como objetivo realizar um estudo de eficácia clínica do produto médico-assistencial para utilização como espaçador - dispositivo conector para aerossolterapia por sistema fechado junto ao ventilador mecânico.

Este projeto foi submetido e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), por meio da Chamada Decit/SCTIE/MS-CNPq-FAPERGS 08/2020 - Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS.