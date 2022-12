Rio Grande do Sul tem temperaturas mais amenas nesta quinta-feira

A quinta-feira (15) começa sob o domínio do ar seco e com temperatura mais amena em relação ao amanhecer de ontem que teve frio no Rio Grande do Sul. A expectativa é de temperaturas mínimas de um dígito apenas nos campos de cima da Serra. As informações são da Metsul Meteorologia.

Uma corrente de vento quente de Norte para o Sul deve elevar rapidamente a temperatura, que pode ultrapassar os 30ºC na maioria das regiões do Rio Grande do Sul na tarde desta quinta-feira (15). No Oeste, nos vales e nas Missões a temperatura máxima poderá oscilar ao redor de 36°C. As nuvens aparecem à tarde, porém, não há previsão de chuva. Na sexta-feira (16) o vento volta a predominar vindo da direção Sul.

O sol predomina nesta quinta-feira (15) em Porto Alegre e o calor retorna à tarde. Na sexta-feira (16) a passagem de uma frente fria provoca variação de nuvens e pancadas esparsas de chuva. A temperatura oscila pouco. O sábado (17) terá sol e o domingo (18) será com variação de nuvens.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 37°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 34ºC

Mínima: 17ºC